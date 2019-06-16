Неслучайные совпадения: фильмы, предсказавшие будущее

Нередко киноленты повествуют о будущем, но, что удивительно, иногда сценарий картины повторяется в реальной жизни.

"Супербратья Марио" (1993) и "Матрица" (1999)

Первый фильм по мотивам видеоигры вспоминают лишь из-за одной жуткой сцены. В заключительной части картины, когда два мира сливаются воедино, видно, как исчезают Нью-Йоркские башни-близнецы. Южная растворяется в воздухе, а на Северной вдруг появляется отверстие. Все это моментально вызывает в памяти образы трагедии 11 сентября. Еще одно странное совпадение, связанное с терактом, встречается в культовом фильме "Матрица". В начале картины на доли секунды мы видим ксерокопию паспорта Нео, срок которого истекает 11.09.2001. Сама лента вышла за 2,5 года до трагедии. Какова вероятность, что авторы "Матрицы" выбрали эту дату случайно?

"Падение Берлина" (2016)

В конце декабря 2016 года столицу Германии оглушила чудовищная трагедия. В разгар рождественских праздников в самом центре города террорист въехал на грузовике в толпу людей. За несколько часов до этого прошла премьера дебютного фильма Кена Дукена "Падение Берлина". По сюжету фильма злоумышленник угоняет автомобиль и просит водителя отвезти его в Берлин. Там в Рождество он планирует совершить теракт.

"Вечное сияние чистого разума" (2004)