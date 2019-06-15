Кто был прототипом зайца в «Ну, погоди!»

Фото: Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"

Художник-мультипликатор и многолетний соавтор мультфильма "Ну, погоди" Владимир Тарасов рассказал о том, кто же стал прототипом зайца. Он признался, что некоторые элементы образа зайца были списаны с актрисы Клары Румяновой , которая озвучивала героя, Тарасов даже намекнул, что, возможно, заяц — девочка. "Маленькая деталь. Вы никогда не спрашивали, почему у зайчика голубенькие глазки? Потому что актриса Клара Румянова, которая озвучивала его, у нее были голубые глаза. Может быть, это и девочка. Глазки были Клары Румяновой", — рассказал Владимир в эфире радиостанции "Говорит Москва". Кстати, недавно "Ну, погоди!" в очередной раз стал любимым отечественным мультфильмом у россиян. В этом признались 65% опрошенных. Результаты опроса опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения