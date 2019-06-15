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Кто был прототипом зайца в «Ну, погоди!» 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"
Художник-мультипликатор и многолетний соавтор мультфильма "Ну, погоди" Владимир Тарасов рассказал о том, кто же стал прототипом зайца.
Он признался, что некоторые элементы образа зайца были списаны с актрисы Клары Румяновой, которая озвучивала героя, Тарасов даже намекнул, что, возможно, заяц — девочка.
"Маленькая деталь. Вы никогда не спрашивали, почему у зайчика голубенькие глазки? Потому что актриса Клара Румянова, которая озвучивала его, у нее были голубые глаза. Может быть, это и девочка. Глазки были Клары Румяновой", — рассказал Владимир в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Кстати, недавно "Ну, погоди!" в очередной раз стал любимым отечественным мультфильмом у россиян. В этом признались 65% опрошенных. Результаты опроса опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Фильмы , Владимир Тарасов , Клара Румянова , ВЦИОМ , Радиостанция "Говорит Москва"
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