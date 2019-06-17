На «Кинотавре» назвали победителей

Стали известны призеры завершившегося в Сочи кинофестиваля "Кинотавр". Лучшим фильмом была названа лента "Бык" 34-летнего режиссера Бориса Акопова. В "Быке" рассказывается о российских бандитах 90-х годов. Лента снималась в Твери.