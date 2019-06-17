На «Кинотавре» назвали победителей 

Стали известны призеры завершившегося в Сочи кинофестиваля "Кинотавр". Лучшим фильмом была названа лента "Бык" 34-летнего режиссера Бориса Акопова. В "Быке" рассказывается о российских бандитах 90-х годов. Лента снималась в Твери.
Лучшим режиссером стал Александр Лунгин, снявший фильм "Большая поэзия". Приз за лучшую женскую роль получила Виктория Толстоганова, сыгравшая в ленте «Выше неба», а приз за лучшую мужскую роль увезет домой Александр Кузнецов за роль в фильме «Большая поэзия».
Самым лучшим режиссерским дебютом, а также лентой с самым лучшим сценарием, стала картина Анны Пармас «Давай разведемся». Открытый кинофестиваль "Кинотавр" был организован Марком Рудинштейном и Олегом Янковским в 1990-м году и в этом году проводился в 30-й раз.