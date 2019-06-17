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Что смотреть в кино с 20 июня 

Рамблер 8 часов назад
Рассказываем о премьерах этой недели, которые стоят вашего внимания.

"Дитя робота"

В результате глобальной катастрофы погибает все человечество. Но под землей есть секретный бункер, где хранятся человеческие эмбрионы, замороженные именно для такой ситуации. Робот «Мать» выбирает один из них и создает в результате искусственного выращивания плода девочку, которую называет просто Дочь. Ребенок растет в убежище, не выходя на поверхность Земли и перед собою видя только Мать, которая пока не готова к полному возрождению человечества, полагая, что должна научиться идеально выращивать эмбрионы и заботиться о них. Но однажды в двери бункера стучится женщина, которая просит о помощи.

"История игрушек 4"

Популярная трилогия «История игрушек» спустя 9 лет после выхода последней части «История игрушек 3: Большой побег» вновь возвращается на экраны. Знакомых героев под предводительством бесстрашного ковбоя Вуди вновь ожидают удивительные приключения. Игрушки сменили хозяина Энди на девочку по имени Бонни, которая делает себе из пластиковой вилки нового любимца, которого называет Вилкинс. Но тот оказывается тем еще паникером, убежденным, что вскоре его просто выбросят, и убегает, выпрыгивая в окно. Вуди и его друзья во что бы то ни стало собираются вернуть Вилкинса домой.

"Дылда"

В центре сюжета картины режиссера Кантемира Балагова история двух девушек, Марии и Ии, вернувшихся после войны в родной Ленинград. Ия по прозвищу Дылда воспитывает сына Пашу, рожденного на фронте и пытается выстроить новую жизнь. Оказывается, что это не так просто. Особенно когда приезжает ее фронтовая подруга Маша.

"Детские игры"

Картина стала перезапуском фильма ужасов 1988 года «Детская игра». Мать дарит своему сыну высокотехнологичную игрушку, игры с которой оказываются весьма и весьма опасны. Ведь кукла не так проста, как кажется на первый взгляд.

"За мечтой"

История девушки по имени Вайолей, которая мечтает стать известной певицей. Ей предстоит принять участие в популярном конкурсе талантов. А для этого Вайолет необходимо побороть свой страх и неуверенность в себе.
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Фильмы , Видео , Кантемир Балагов
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