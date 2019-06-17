Самоучка показал, как сделать блокбастер за копейки

Режиссёр-самоучка Андреа Рикка создаёт короткометражные низкобюджетные блокбастеры, доказывая, что и с небольшим бюджетом можно сделать нечто интересное. В картинах45-летнего Андреа появляются монстры вроде двухголовой акулы или Годзиллы, которые захватывают города и страны. Все фильмы режиссёр создаёт на собственном компьютере, не выходя из дома, но выглядят они почти как голливудские шедевры.