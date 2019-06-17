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Самоучка показал, как сделать блокбастер за копейки 

Рамблер 5 часов назад
Режиссёр-самоучка Андреа Рикка создаёт короткометражные низкобюджетные блокбастеры, доказывая, что и с небольшим бюджетом можно сделать нечто интересное. В картинах45-летнего Андреа появляются монстры вроде двухголовой акулы или Годзиллы, которые захватывают города и страны. Все фильмы режиссёр создаёт на собственном компьютере, не выходя из дома, но выглядят они почти как голливудские шедевры.
Фильмы , Видео
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