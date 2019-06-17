Режиссёр-самоучка Андреа Рикка создаёт короткометражные низкобюджетные блокбастеры, доказывая, что и с небольшим бюджетом можно сделать нечто интересное. В картинах45-летнего Андреа появляются монстры вроде двухголовой акулы или Годзиллы, которые захватывают города и страны. Все фильмы режиссёр создаёт на собственном компьютере, не выходя из дома, но выглядят они почти как голливудские шедевры.
Игра
Триллер
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Ма
Триллер, Ужасы
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Боль и слава
Драма
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Зелёная книга
Биография, Комедия
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Донбасс. Окраина
Боевик, Триллер, Драма
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Обитель страха
Вестерн, Ужасы
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Куриоса
Исторический, Мелодрама
В метре друг от друга
Мелодрама
Отпетые мошенницы
Комедия
Самоучка показал, как сделать блокбастер за копейки
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