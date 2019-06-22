Семейные фильмы для тех, кому надоели мультфильмы

Чем развлечь себя и ребенка, когда все хорошие мультики пересмотрены.

Бесконечная история, 1984

После смерти матери 10-летний Бастиан Букс остался жить с отцом. Мальчик чувствует себя одиноко, скучает по маме и часто мечтает о том, как они снова встретятся. Отец же старается вразумить сына, заставить перестать мечтать и научиться "крепко стоять на ногах". Однажды Бастиан увлекается старинной книгой, которая называется "Бесконечная история". В ней рассказывается о воображаемой стране Фантазии, всем жителям которой грозит уничтожение. Как говорится в книге, спасти эту страну может ребенок из мира вне Фантазии. Постепенно Бастиан понимает, что он может спасти волшебную страну, если позволит себе снова мечтать, вопреки запретам отца…

Пит и его дракон, 2016

Дэвид Доури

В лесу находят маленького мальчика Пита. Его родители погибли в автокатастрофе и целых пять лет он жил без людей. Пит рассказывает, что выжить ему помог его друг — зеленый дракон Эллиот. Конечно, меркантильные взрослые задумывают неладное, они собираются поймать дракона и разбогатеть. Теперь Питу придется помогать выжить другу.

Тайна дома с часами, 2018

Кадр из фильма "Тайна дома с часами"

Сирота Льюис переезжает к своему дяде Джонатану в старинное имение. В этом необычном доме постоянно слышен звук часов, которые спрятаны где-то в стенах здания. Льюис очень быстро понимает, что его дядя Джонатан и его соседка миссис Цимерман прилагают много усилий, чтобы их найти. Оказывается, часы ведут обратный отсчет, а когда они остановятся, мир ждет тьма и хаос. Мальчику ничего не остается, как присоединиться к поискам…