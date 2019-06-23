Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Дылда
Драма
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Детские игры
Ужасы
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Боль и слава
Драма
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Ма
Триллер, Ужасы
Купить билет
Донбасс. Окраина
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Дитя робота
Триллер, Фантастика, Драма
Купить билет
Куриоса
Исторический, Мелодрама
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Берлин, я люблю тебя
Мелодрама
Купить билет

Почему заставили переснять фильм «Королева бензоколонки» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Королева бензоколонки"
Картину Алексея Мишурина и Николая Литуса «Королева бензоколонки» по праву считают одной из лучших советских комедий. Но неизвестно, что стало бы с фильмом, если бы на киностудии Довженко не потребовали остановить съемки и переснять уже готовые эпизоды с другой актрисой.
В главной роли, как всем известно, снялась Надежда Румянцева, которую уже успели полюбить зрители после фильмов «Неподдающиеся» и «Девчата». Но изначально забавную Людмилу Добрыйвечер играла совсем другая актриса.
Прибалтийскую красавицу Терье Луйк утвердили на роль почти сразу и съемочная группа приступила к работе. Красавица актриса была хороша всем, но не хватало ей, по мнению руководства киностудии, самого главного — озорства и задора. Слишком уж она была интеллигентна, а героиню-заправщицу хотели видеть совершенно другой.
После того как Николай Литус показал отснятый материал руководству студии, ее представители потребовали сменить актрису. Выбор пал на Надежду Румянцеву. Правда, актрисе на тот момент уже исполнилось 32 года, а играть ей предстояло семнадцатилетнюю девушку. Но ни Румянцеву, ни руководство студии это не смущало. Озорства актрисе было не занимать.
Правда, съемки пришлось отложить: пока разбирались с актрисами, наступила осень. Работу над картиной приостановили на год. А за это время решили заодно поменять и режиссера: вместо Николая Литуса главным над фильмом поставили Алексей Мишурина. Правда, последний настоял на том, чтобы Литуса оставили работать над фильмом в качестве второго режиссера. Так «Королева бензоколонки» обзавелась сразу двумя режиссерами и новой актрисой.
Комментарии1
Фильмы , Алексей Мишурин , Николай Литус , Надежда Румянцева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загадочная смерть Анастасии Ивановой1
Была ли война в будущем Алисы Селезневой
Знаменитые королевы советских комедий3
Культовые фильмы, обвиненные в скрытой пропаганде4
Почему популярные телешоу это постановка
Видео
08:17
Была ли война в будущем Алисы Селезневой
Фильмы
02:20
Телеведущую затравили за репортаж из больницы
ТВ
00:32
Что стало с советским Аладдином
Актеры
00:31
Российские актрисы, которые уже всем надоели
Актеры
09:08
Поступки Барта Симпсона, сделавшие его плохишом
Фильмы
04:57
Чем напугает триллер «Оно 2»
Фильмы
10:59
Самые смешные пародии в кино
Фильмы
03:39
Главные актрисы 2000-х, слава которых померкла
Актеры
10:07
Автор «Чернобыля» рассказал, что бы изменил в шоу
Сериалы
02:30
Телеведущий Николай Дроздов празднует день рождения
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение