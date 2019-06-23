Почему заставили переснять фильм «Королева бензоколонки»

Картину Алексея Мишурина Николая Литуса «Королева бензоколонки» по праву считают одной из лучших советских комедий. Но неизвестно, что стало бы с фильмом, если бы на киностудии Довженко не потребовали остановить съемки и переснять уже готовые эпизоды с другой актрисой.

В главной роли, как всем известно, снялась Надежда Румянцева , которую уже успели полюбить зрители после фильмов «Неподдающиеся» и «Девчата». Но изначально забавную Людмилу Добрыйвечер играла совсем другая актриса.

Прибалтийскую красавицу Терье Луйк утвердили на роль почти сразу и съемочная группа приступила к работе. Красавица актриса была хороша всем, но не хватало ей, по мнению руководства киностудии, самого главного — озорства и задора. Слишком уж она была интеллигентна, а героиню-заправщицу хотели видеть совершенно другой.

После того как Николай Литус показал отснятый материал руководству студии, ее представители потребовали сменить актрису. Выбор пал на Надежду Румянцеву. Правда, актрисе на тот момент уже исполнилось 32 года, а играть ей предстояло семнадцатилетнюю девушку. Но ни Румянцеву, ни руководство студии это не смущало. Озорства актрисе было не занимать.

Правда, съемки пришлось отложить: пока разбирались с актрисами, наступила осень. Работу над картиной приостановили на год. А за это время решили заодно поменять и режиссера: вместо Николая Литуса главным над фильмом поставили Алексей Мишурина. Правда, последний настоял на том, чтобы Литуса оставили работать над фильмом в качестве второго режиссера. Так «Королева бензоколонки» обзавелась сразу двумя режиссерами и новой актрисой.