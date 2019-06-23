Была ли война в будущем Алисы Селезневой

5 признаков, что в будущем Алисы Селезневой что-то не так

Снятый на самом закате советской эпохи, в 1983-84 годах фильм "Гостья из будущего", в основу которого легла фантастическая повесть Кира Булычева «Сто лет тому вперёд» (1977), сразу стал хитом. На его главную героиню, девочку Алису Селезневу , явившуюся в СССР прямиком из будущего, мечтали быть похожими многие тогдашние шестиклассницы. Однако после опыта 90-х годов зрители начали подозревать, что в своих рассказах о будущем Алиса лукавит, жалея сверстников из прошлого. Возможно, будущее, из которого прилетела девочка, вовсе не так лучезарно, как она это изображает. Подозрительными кажутся следующие моменты.

Физическая форма

Алиса подготовлена, как опытный спецназовец — она быстро соображает в стрессовой ситуации, умеет прыгать из окон и быстро бегать. При этом ей 11 лет. Такое физическое совершенство — результат или гететического модифицирования, или спецтренировок. Или и того и другого вместе. Но зачем нужна 11-летняя девочка-спецназовец? Возможно, из-за убыли населения в результате какой-то катастрофы в строй были вынуждены встать дети.

Робот Вертер

Робот Вертер трогательный и старомодный, и официально является роботом-уборщиком. Однако так ли это? Ведь он запрограммирован жертвовать собой ради спасения человеческой жизни и выдерживает несколько прямых попаданий космического бластера, от которых разлетаются в крошку каменные колонны. Это заставляет подозревать, что первоначальное его предназначение все-таки связано с армией.

Поведение космических пиратов

Космические пираты явно прибыли из такого будущего, где 11-летние дети опасны. Поэтому в последней серии минисериала Крыс говорит напарнику, видя, что их окружили школьники "Все, Весельчак". Если космопираты не были бы привычны к тому, что в их будущем каждый ребенок — тренированный генно-модифицированный спецназовец, такая реакция была бы необъяснима.

В мире будущего нет штатских

Это особенно явно видно в сцене в Космозоо. Электрон Иванович, немного комический, абсолютно штатский "ботаник" с еще более комическим говорящим козлом моментально мобилизуются, узнав о необходимости спасать миелофон. И с готовностью переходят в подчинение Коле, чей авторитет для них подтвержден приказом вышестоящего. Причем операцию прикрытия Электрон Иванович проводит весьма профессионально.

Сказки о будущем

В сцене, где гостья из будущего рассказывает своим временным одноклассникам об ожидающем их будущем, совершенно очевидно, что она выдумывает это будущее по ходу рассказа: так это сыграно юной актрисой — она задумывается, сама себе улыбается, и рассказывает только хорошее. Если в будущем не случилось ничего плохого, зачем ей лгать?