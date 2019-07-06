Как работает 5D-кинотеатр для взрослых в Амстердаме

На знаменитой улице красных фонарей в Амстердаме открылся первый в мире 5D кинотеатр, где показывают фильмы для взрослых. Так, в кинотеатре в 3D-графике покажут фильмы, содержащие сцены 18+, но добавят брызги, дуновение ветра, мыльные пузыри и вибрацию в креслах. При этом, возможно, в кинозалы добавят и специальную ароматизацию.

«Зрителям нравится, что после конца сеанса, они остаются взволнованными. Многим нужно время, чтобы прийти в себя и понять, что произошло», — рассказала СМИ создатель кинотеатра Натали.

Репертуар весьма необычный. Сеансы будут длиться по шесть минут, а автором картин стала звезда фильмов для взрослых Ким Холланд.

Цена на билеты не сильно отличается от обычных кинотеатров — 12,5 евро, но фильмы, которые покажут в этом кинотеатре создаются специально для него.

Лента, созданная для открытия кинозала, повествует о парне, который приезжает в Амстердам и отправляется на улицу красных фонарей. В фильме покажут, какие приключения ждали туриста.