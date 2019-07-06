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Фильмы, которые стоили их авторам карьеры и спокойствия 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Заводной апельсин"
Нешуточные опасения за свою жизнь пришлось пережить создателям этих кинолент. А некоторые из авторов, увы, заплатили жизнью за свои творения.

"Заводной апельсин"

После того, как фильм вышел на экраны, в сторону Стэнли Кубрика посыпались обвинения в пропаганде насилия. Очень скоро это переросло в нешуточные угрозы. Письма неприятного содержания режиссер обнаруживал в своем почтовом ящике так часто, что ему пришлось обратиться в полицию и сменить адрес. Чуть позже ситуация настолько обострилась, что картину пришлось изъять из проката, а вернулась на большие экраны лента уже после смерти Кубрика.

"Покорность"

Этот фильм был снят дальним родственником Винсента Ван Гога — Тео. Он часто высказывался на религиозные темы, а короткометражная лента "Покорность", в которой поднимался вопрос насилия над женщинами в религии, окончательно решила судьбу режиссера. Преступник из Марокко по имени Мохаммед Буйари в итоге расправился с Ван Гогом и оставил записку, в которой значилось, что это месть за "Покорность". Таким образом режиссер заплатил жизнью за то, чтобы его фильм увидел свет.
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Фильмы , Стэнли Кубрик
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