Фильмы, которые стоили их авторам карьеры и спокойствия

Нешуточные опасения за свою жизнь пришлось пережить создателям этих кинолент. А некоторые из авторов, увы, заплатили жизнью за свои творения.

"Заводной апельсин"

После того, как фильм вышел на экраны, в сторону Стэнли Кубрика посыпались обвинения в пропаганде насилия. Очень скоро это переросло в нешуточные угрозы. Письма неприятного содержания режиссер обнаруживал в своем почтовом ящике так часто, что ему пришлось обратиться в полицию и сменить адрес. Чуть позже ситуация настолько обострилась, что картину пришлось изъять из проката, а вернулась на большие экраны лента уже после смерти Кубрика.

"Покорность"

Этот фильм был снят дальним родственником Винсента Ван Гога — Тео. Он часто высказывался на религиозные темы, а короткометражная лента "Покорность", в которой поднимался вопрос насилия над женщинами в религии, окончательно решила судьбу режиссера. Преступник из Марокко по имени Мохаммед Буйари в итоге расправился с Ван Гогом и оставил записку, в которой значилось, что это месть за "Покорность". Таким образом режиссер заплатил жизнью за то, чтобы его фильм увидел свет.