Как Юрий Никулин отказался сниматься у Гайдая 

В 1973 году вышла комедия режиссёра Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Фильм ждали, и создатели не разочаровали зрителей: картина стала очередным кинохитом. Сюжет, позаимствованный у Михаила Булгакова, и любимые актёры — вот секрет ленты, которая сегодня уже стала классикой. Ленты тут же растащили на цитаты, песня стала шлягером. Между тем, съёмки шли непросто. Например, Юрий Никулин, которого Гайдай хотел заполучить на роль царя, отказался сниматься, а Наталья Крачковская не очень хотела толстеть, как ей предложил режиссёр.
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