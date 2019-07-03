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Как Китай поработил Голливуд 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма «Великая стена»
Власти Китая активно контролируют образ страны, который создается в зарубежных кинокартинах. При этом в Китае больше всего кинотеатров в мире, поэтому Голливуду, конечно, приходится подстраиваться под требования страны.
Так, в голливудских кинокартинах китайцы никогда не бывают злодеями, зато Китай всегда могущественен, а китайцы обычно по сюжету боевиков спасают ситуацию (разгадывают секретный код или создают вакцину).
В частности, в Поднебесной существует квота на иностранные фильмы. Так, всего в Китае может выйти в прокат 34 иностранные картины. При этом все ленты, которые покажут в Поднебесной, должны избегать любой критики в адрес Китая и четко соответствовать жёстким требованиям цензуры.
Конечно, чтобы не терять доходный китайский рынок, голливудские киностудии вынуждены подстраиваться под условия КНР. Именно поэтому, в американских фильмах китайцы чаще всего изображаются как влиятельные бизнесмены, а сам Китай обычно выглядит, как сильнейшая мировая держава, от которой зависит будущее планеты.
В Голливуде даже готовятся снять картину «Маленькая Америка». По сюжету, президент страны (похожий на Дональда Трампа) обанкротит Штаты, поставив ее под контроль Китая. В США начнется эра безработицы, и граждане начнут массово мигрировать в Поднебесную. Конечно, у такой картины нашлись китайские спонсоры, и, скорее всего, она заработает миллионы долларов в прокате КНР.
Квот и ограничений Китаю оказалось мало, и они начали скупать голливудские студии. Так, в 2016 году Universal Pictures заключила сделку на $500 млн с пекинским продюсерским центром, договорившись о съемке 50 американских фильмов.
Тоже самое произошло и со студией Legendary Pictures. Большую часть ее акций скупил китайский конгломерат Dalian Wanda. В 2017 году студия уже выпустила под началом КНР картину «Великая стена», в которой зрителя восхитят могущественной китайской армией.
Paramount также получил 1 млрд долларов от китайских инвесторов. Так, 25% финансирования каждого американского фильма приходит из Китая. Представьте, как нужно будет «хвалить» Поднебесную в этих картинах, чтобы инвесторы были довольны.
Комментарии1
Фильмы , Великая стена , Дональд Трамп
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