Как Китай поработил Голливуд

Власти Китая активно контролируют образ страны, который создается в зарубежных кинокартинах. При этом в Китае больше всего кинотеатров в мире, поэтому Голливуду, конечно, приходится подстраиваться под требования страны.

Так, в голливудских кинокартинах китайцы никогда не бывают злодеями, зато Китай всегда могущественен, а китайцы обычно по сюжету боевиков спасают ситуацию (разгадывают секретный код или создают вакцину).

В частности, в Поднебесной существует квота на иностранные фильмы. Так, всего в Китае может выйти в прокат 34 иностранные картины. При этом все ленты, которые покажут в Поднебесной, должны избегать любой критики в адрес Китая и четко соответствовать жёстким требованиям цензуры.

Конечно, чтобы не терять доходный китайский рынок, голливудские киностудии вынуждены подстраиваться под условия КНР. Именно поэтому, в американских фильмах китайцы чаще всего изображаются как влиятельные бизнесмены, а сам Китай обычно выглядит, как сильнейшая мировая держава, от которой зависит будущее планеты.

В Голливуде даже готовятся снять картину «Маленькая Америка». По сюжету, президент страны (похожий на Дональда Трампа ) обанкротит Штаты, поставив ее под контроль Китая. В США начнется эра безработицы, и граждане начнут массово мигрировать в Поднебесную. Конечно, у такой картины нашлись китайские спонсоры, и, скорее всего, она заработает миллионы долларов в прокате КНР.

Квот и ограничений Китаю оказалось мало, и они начали скупать голливудские студии. Так, в 2016 году Universal Pictures заключила сделку на $500 млн с пекинским продюсерским центром, договорившись о съемке 50 американских фильмов.

Тоже самое произошло и со студией Legendary Pictures. Большую часть ее акций скупил китайский конгломерат Dalian Wanda. В 2017 году студия уже выпустила под началом КНР картину «Великая стена» , в которой зрителя восхитят могущественной китайской армией.

Paramount также получил 1 млрд долларов от китайских инвесторов. Так, 25% финансирования каждого американского фильма приходит из Китая. Представьте, как нужно будет «хвалить» Поднебесную в этих картинах, чтобы инвесторы были довольны.