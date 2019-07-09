Как выглядят «Симпсоны» в российской версии 

Российский аниматор Алексей Семёнов подумал, какими бы стали герои популярного мультипликационного сериала «Симпсоны», если бы жили в сегодняшней России. Он создал ролик, выбрав для сопровождения музыку боснийского музыканта Горана Бреговчиа и сопроводив кадры на некоем славянском языке. Сам автор назвал видео «артхаусной русской версией» сериала.
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