Дорогие фильмы, с треском провалившиеся в прокате 

Даже гигантский бюджет не гарантирует, что картина станет успешной. Одним из самых громких провалов стала фантастическая комедия «Приключения Плуто Нэша», главную роль в которой сыграл звёздный комик Эдди Мёрфи, а компанию ему составили другие знаменитые исполнители. Критики разнесли фильм, к ним присоединились зрители. При бюджете 100 миллионов долларов она принесла создателям всего 7. Видео рассказывает о других лентах, на которые зря потратили деньги.
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