Как выбирают самые плохие фильмы

«Оскар» — престижная кинопремия, которой награждают лучших. «Золотая малина», наоборот, достается за самые спорные успехи в кинематографе. Антипремия существует с 1981 года. В английском языке есть выражение «blowing a raspberry», которое дословно можно перевести как «малина дует». Это означает небрежное отношение к чему-либо. Вот откуда взялось название «Золотая малина».

Победителей «антиоскара» выбирают путем тайного голосования члены фонда, в который входит около 900 человек со всего мира. На официальном сайте премии сообщается, что за $50 каждый желающий может войти в состав жюри. Церемония «Золотой малины» проходит в течение часа в скромной обстановке, в отличие от пышного «Оскара». Как правило, звёздные «победители» не забирают свои позорные награды. К тому же, трофеи представляют собой пластмассовую малинку, стоимостью меньше, чем $5.

В нашей подборке представлено четыре худших фильма, получивших «Золотую малину».

«Холмс & Ватсон», 2018

Последним главным победителем премии стала комедия «Холмс & Ватсон». Режиссёр Этан Коэн сам написал сценарий и поставил ленту о великом детективе. Фильм не остался незамеченным — картину назвали провальной, а призы выдали еще и за худшего режиссера, худшего актера второго плана и в номинации «Худший ремейк, сиквел или подделка». Уилл Феррелл Джон Си Райли, которые когда-то вместе радовали публику, не смогли спасти картину. В новом фильме легендарный Шерлок Холмс и его товарищ Доктор Ватсон работают в комедийном, даже фарсовом ключе. Критики фильм «Холмс & Ватсон» не оценили. Общая оценка на Rotten Tomatoes — 9%, средний балл рецензий — 2,9 из 10. По мнению публики, в фильме много нелепых провокационных шуток на тему физиологии человека. Также зрителям не понравилось, что в фильм назойливо внедряют современные вещи. Это совершенно неудачный прием, поскольку действие происходит в викторианской эпохе.

«Сумерки. Сага. Рассвет — часть 2», 2012

Завершающая часть любимой многими истории о вампирах «Сумерки. Сага. Рассвет — часть 2», снятая в 2012 году, стала абсолютным рекордсменом по числу номинаций «Золотой малины». В 2013 году кинолента была номинирована на 11 наград, из которых получила семь. Среди них: «Худший фильм», «Худшая женская роль» ( Кристен Стюарт ), «Худшая мужская роль второго плана» (Тейлор Лотнер), «Худший режиссёр» ( Билл Кондон ), «Худший ремейк, пародия или сиквел», «Худший экранный дуэт» (Маккензи Фой и Тейлор Лотнер), «Худший актерский ансамбль». Этот фильм действительно не оправдал надежд многих поклонников саги, поскольку половину сюжета занимает ожесточенная битва, оказавшаяся в итоге простым видением в голове одной из второстепенных героинь, Элис Каллен.

«Такие разные близнецы», 2011

Фильм «Такие разные близнецы» 2011 года побил рекорд по числу побед. Он собрал аж 10 наград. Две из них достались Адаму Сэндлеру за исполнение одновременно худших мужской и женской ролей, а «Худшую роль второго плана» получил Аль Пачино , который сыграл самого себя. Это был первый случай в истории «Золотой малины», когда одна лента получила большинство наград и была признана «Худшим фильмом». Картина, по мнению зрителей, вышла «тупой и бездарной», средний балл рецензий — 3,4 из 10.

«Женщина-кошка», 2004

В 2002 году Хэлли Берри получила «Оскар» и произнесла невероятно трогательную речь, которая запомнилась многим. Тогда актриса получила награду за «Лучшую женскую роль» и стала первой чернокожей женщиной, удостоенной столь высокой награды. Однако три года спустя Хэлли снова удивила поклонников: она стала первой актрисой, которая пришла лично получить «Золотую малину» за «Худшую женскую роль». Тогда она сыграла главную роль в самом провальном фильме 2004 года «Женщина-кошка». Но у актрисы прекрасное чувство юмора — получив из рук организаторов «Золотую малину», она спародировала собственную «оскаровскую» речь и даже пустила слезу.