Как снимали фильм «Страна глухих» Тодоровского 

Фильм Валерия Тодоровского снят по мотивам повести Ренаты Литвинoвой "Обладать и принадлежать", которую основательно переписал сам режиссер в соавторстве с Юрием Коротковым. Картина 1998 года до сих пор находится на 25 месте в списке 100 главных русских фильмов.
Действие "Страны глухих" разворачивается в Москве в 90-е годы. Героиня фильма Рита (Чулпан Хаматова) — простая девушка, которая вынуждена скрываться, потому что ее друг Алеша сбежал, проиграв в рулетку крупную сумму чужих денег. Она знакомится с глухой эксцентричной стриптизершей Яей (Рита Корзун), которая и прячет Риту у себя. Яя мечтает накопить денег, чтобы уехать в сказочную "страну глухих", где царит добро и справедливость. Но неожиданно девушки оказываются в центре жестокого столкновения двух кланов мафии — глухих и слышащих.
Тодоровский показал проблемы общества в "лихие" 90-е: оно еще не успело освоиться в новых и непривычных рыночных условиях, сложившихся после отмены "железного занавеса". В уже свободном, но крайне жестоком мире правили мужчины, называвшие себя "новыми русскими". Женщинам же было невероятно тяжело найти свое место в этих обстоятельствах. Картина как раз об этом: Рита и Яя учатся существовать в опасной и агрессивной реальности, спасаясь с помощью дружбы, взаимопонимания и раскованности.
"Фильм получился феминистским. Я это понял, но было поздно. Я понял это где-то в середине съемок, немножко испугался, так как это не входило в мои задачи. Но когда я понял, что он выруливает в эту сторону, и это не искусственно, а естественно, я не стал с этим бороться", — говорил Валерий Тодоровский.
Действие фильма разворачивается в Москве середины 90-х: на улицах, в ночных клубах, в квартирах. Критики и зрители сравнивали столицу, показанную в "Стране глухих", с гламурным Нью-Йорком, в котором постоянно что-то происходит. Квартиру, в которой жили главные героини, Рита и Яя, снимали в мастерской скульптора:
"Мы пришли в реальную мастерскую, а потом построили второй этаж, его не было. Мне хотелось, чтобы они спали на разных этажах, чтобы героиня ходила по лестнице вниз — вверх, чтобы она ездила на лифте. Построили второй этаж, на котором спала Дина Корзун, а на первом — Чулпан Хаматова", — рассказывал режиссер.
Прообразом глухонемого бандита Свиньи стал главарь преступной группировки глухих Левони Джикия, которого убили незадолго до выходы "Страны глухих" на экраны.
В 90-е мафия глухих считалась одной из самых жестоких в Москве. Кроме того, она хотела держать все под контролем и быть в курсе всего, что было связано с миром глухих. Как рассказывал Валерий Тодоровский, как только он приступил к съемкам картины, с ним тут же пожелали познакомиться авторитеты группировки. Режиссера предупредили, что мафия не против съемок, но прежде необходимо получить благословение от "уважаемых людей".
"Мы поехали на встречу практически всей съемочной группой. Нас поили кофе и коньяком, а заодно рассказывали, почему нельзя обижать глухих", — вспоминал Тодоровский в интервью.