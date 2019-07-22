Как снимали фильм «Страна глухих» Тодоровского

Действие "Страны глухих" разворачивается в Москве в 90-е годы. Героиня фильма Рита ( Чулпан Хаматова ) — простая девушка, которая вынуждена скрываться, потому что ее друг Алеша сбежал, проиграв в рулетку крупную сумму чужих денег. Она знакомится с глухой эксцентричной стриптизершей Яей (Рита Корзун), которая и прячет Риту у себя. Яя мечтает накопить денег, чтобы уехать в сказочную "страну глухих", где царит добро и справедливость. Но неожиданно девушки оказываются в центре жестокого столкновения двух кланов мафии — глухих и слышащих.

Тодоровский показал проблемы общества в "лихие" 90-е: оно еще не успело освоиться в новых и непривычных рыночных условиях, сложившихся после отмены "железного занавеса". В уже свободном, но крайне жестоком мире правили мужчины, называвшие себя "новыми русскими". Женщинам же было невероятно тяжело найти свое место в этих обстоятельствах. Картина как раз об этом: Рита и Яя учатся существовать в опасной и агрессивной реальности, спасаясь с помощью дружбы, взаимопонимания и раскованности.

"Фильм получился феминистским. Я это понял, но было поздно. Я понял это где-то в середине съемок, немножко испугался, так как это не входило в мои задачи. Но когда я понял, что он выруливает в эту сторону, и это не искусственно, а естественно, я не стал с этим бороться", — говорил Валерий Тодоровский.

Действие фильма разворачивается в Москве середины 90-х: на улицах, в ночных клубах, в квартирах. Критики и зрители сравнивали столицу, показанную в "Стране глухих", с гламурным Нью-Йорком, в котором постоянно что-то происходит. Квартиру, в которой жили главные героини, Рита и Яя, снимали в мастерской скульптора:

"Мы пришли в реальную мастерскую, а потом построили второй этаж, его не было. Мне хотелось, чтобы они спали на разных этажах, чтобы героиня ходила по лестнице вниз — вверх, чтобы она ездила на лифте. Построили второй этаж, на котором спала Дина Корзун, а на первом — Чулпан Хаматова", — рассказывал режиссер.

Прообразом глухонемого бандита Свиньи стал главарь преступной группировки глухих Левони Джикия, которого убили незадолго до выходы "Страны глухих" на экраны.

В 90-е мафия глухих считалась одной из самых жестоких в Москве. Кроме того, она хотела держать все под контролем и быть в курсе всего, что было связано с миром глухих. Как рассказывал Валерий Тодоровский, как только он приступил к съемкам картины, с ним тут же пожелали познакомиться авторитеты группировки. Режиссера предупредили, что мафия не против съемок, но прежде необходимо получить благословение от "уважаемых людей".