На счету режиссёра Татьяны Лиозновой настоящие советские кинохиты: «Три тополя на Плющихе» (1967), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Карнавал» (1981). 20 июля Татьяне исполнилось бы 95 лет. Как этой хрупкой женщине удалось стать легендой отечественного кино? Как с ней работалось артистам? На что Лиознова пошла ради Штирлица? И чем пожертвовала она ради дела всей жизни?
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На что Татьяна Лиознова пошла ради Штирлица
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