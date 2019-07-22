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Как один фильм о любви породил массовые беспорядки 

Рамблер 27 минут назад
Фильмы о любви не всегда заставляют зрителей рукоплескать. Иногда одна кинолента может стать причиной общественных волнений.
Так случилось, когда в 1930 году на экраны вышел фильм «Золотой век», снятый режиссёром Луисом Бунюэлем совместно с Сальвадором Дали, общество оказалось к нему не готово.
Дали, конечно, поспособствовал тому, что картина стала сюрреалистичной. В ней нет единого сюжета, зато есть набор сцен, которые возбудили интерес общественности. В одной из сцен, например, главным героем-любовником был паталогически жестокий человек, а завершая сцену героиня произносит фразу «Какое счастье убить своего ребёнка!».
В другой сцене по сюжету в пустыне создается город «Имперский Рим», а на заднем плане мужчина насилует девушку. Последнюю сцену сняли как парафраз на роман «120 дней Содома», где четверо епископов, одного из которых зовут Христос, убивают своих жертв в замке. Позже из дверей выползает женщина, а ряженный в Христа, заботливо заводит ее в дом.
«Для меня это был… фильм о безумной любви, неудержимом влечении, назло всем обстоятельствам швыряющем друг к другу мужчину и женщину, которые никогда не смогут быть вместе», — так свой фильм описывал Бунюэль.
Скандалы начались прямо на премьере фильма в парижском кинотеатре Studio 2. Ультраправые группировки Патриотическая лига и Антиеврейская лига устроили дебош в зале кинотеатра, распыляли слезоточивый газ, взрывали бомбы-вонючки, бросали тухлыми яйцами в экран и избивали зрителей с криками «Смерть евреям».
Полиция рекомендовала вырезать из фильма две сцены, а пресса начала кампанию по запрету «порнографического фильма».
Сцены с эротическим подтекстом взволновали и саму общественность. Группы организовывали акции протеста у кинотеатра и публично оскорбляли Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали.
Католическая церковь пригрозила продюсеру фильма Шарлю де Ноаю отлучением, а недовольные разбивали афиши, ломали в кинозалах кресла и обливали чернилами экран. Вскоре полиция запретила во Франции показ фильма, и только в 1980 году «Золотой век» снова выпустили в Париже.
При этом лента вошла в историю кинематографа и заняла место в рейтинге величайших кинофильмов всех времён, составленном журналом Sight & Sound по опросам более 840 ведущих кинокритиков мира. Многие, как историк кино Жорж Садуль, называли фильм «шедевром с его насилием, его чистотой, его лирическим безумством, его абсолютной искренностью».
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Фильмы , Видео , Золотой век , Католическая церковь
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