«Кавказскую пленницу» советские зрители впервые увидели на больших экранах весной 1967 года, фильм моментально разобрали на цитаты, шутки из него помнят наизусть.
Режиссер картины, Леонид Гайдай, очень трепетно относился к своей работе: каждый план и каждая реплика была для него ценна. Но вместе с тем Гайдай всячески поощрял импровизацию, многие сцены придумывались актерами и членами съемочной группы прямо на месте, а за каждый «нежданчик» автору импровизации режиссер вручал бутылку шампанского.
Рекордсменом по количеству шуток для фильма оказался Юрий Никулин, получивший от Гайдая в общей сложности 24 бутылки шампанского. Чуть отстал от него Евгений Моргунов — в его активе 18 бутылок игристого. Георгий Вицин же алкоголь не употреблял, а потому от шампанского отказывался. Взял себе лишь одну бутылку, на память.
Кстати, одной из импровизаций Никулина стал эпизод, когда знаменитой троице делают уколы снотворного. Вернее, сама сцена в сценарии была, но актер решил, что три маленьких укола будут выглядеть скучно и предложил Бывалому, герою Моргунова, сделать инъекцию большим шприцем. Пообещал даже принести специальный реквизит из цирка. Так на площадке появился шприц с красивым названием «жане», а в картине — один из самых запоминающихся и забавных эпизодов.
Кстати, сниматься в этой сцене Моргунов немного опасался. Для того, чтобы поставить укол, актеру между ног актера поставили табурет без сиденья, а на него положили подушку, в которую и вонзалась игла. Перед каждым дублем Моргунов умолял Александра Демьяненко, который орудовал шприцем, не промахнуться.