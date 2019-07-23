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За что Никулин получил от Гайдая 24 бутылки шампанского 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
«Кавказскую пленницу» советские зрители впервые увидели на больших экранах весной 1967 года, фильм моментально разобрали на цитаты, шутки из него помнят наизусть.
Режиссер картины, Леонид Гайдай, очень трепетно относился к своей работе: каждый план и каждая реплика была для него ценна. Но вместе с тем Гайдай всячески поощрял импровизацию, многие сцены придумывались актерами и членами съемочной группы прямо на месте, а за каждый «нежданчик» автору импровизации режиссер вручал бутылку шампанского.
Рекордсменом по количеству шуток для фильма оказался Юрий Никулин, получивший от Гайдая в общей сложности 24 бутылки шампанского. Чуть отстал от него Евгений Моргунов — в его активе 18 бутылок игристого. Георгий Вицин же алкоголь не употреблял, а потому от шампанского отказывался. Взял себе лишь одну бутылку, на память.
Кстати, одной из импровизаций Никулина стал эпизод, когда знаменитой троице делают уколы снотворного. Вернее, сама сцена в сценарии была, но актер решил, что три маленьких укола будут выглядеть скучно и предложил Бывалому, герою Моргунова, сделать инъекцию большим шприцем. Пообещал даже принести специальный реквизит из цирка. Так на площадке появился шприц с красивым названием «жане», а в картине — один из самых запоминающихся и забавных эпизодов.
Кстати, сниматься в этой сцене Моргунов немного опасался. Для того, чтобы поставить укол, актеру между ног актера поставили табурет без сиденья, а на него положили подушку, в которую и вонзалась игла. Перед каждым дублем Моргунов умолял Александра Демьяненко, который орудовал шприцем, не промахнуться.
Комментарии6
Фильмы , Александр Демьяненко , Юрий Никулин , Евгений Моргунов , Леонид Гайдай , Георгий Вицин
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