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Что не увидела цензура в мультике «Жил-был пес» 

Рамблер 6 часов назад
Видео раскрывает интересные подробности о популярном советском мультфильме «Жил-был пёс» (1982). Лента была снята по мотивам украинской сказки, а озвучили роли Георгий Бурков и Армен Джигарханян. Удивительно, но незатейливая история стала источником нескольких крылатых фраз, а героям ленты даже поставили памятники в нескольких городах. Смотрите ролик и узнайте, как родился мультфильм «Жил-был пёс».
Фильмы , Видео , Жил-был Пес , Армен Джигарханян , Георгий Бурков
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