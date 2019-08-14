Что не увидела цензура в мультике «Жил-был пес»

Видео раскрывает интересные подробности о популярном советском мультфильме «Жил-был пёс» (1982). Лента была снята по мотивам украинской сказки, а озвучили роли Георгий Бурков Армен Джигарханян . Удивительно, но незатейливая история стала источником нескольких крылатых фраз, а героям ленты даже поставили памятники в нескольких городах. Смотрите ролик и узнайте, как родился мультфильм «Жил-был пёс».