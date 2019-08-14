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Жуткие моменты и скрытые послания «Тома и Джерри» 

Рамблер 3 часа назад
Страх, безысходность, отчаяние и депрессивная атмосфера — совсем не то, что приходит первым делом на ум при упоминании "Тома и Джерри". Да, мультфильмы просто кишат насилием, но это же комедийный жанр слэпстик, так что все выглядит безобидно и весело. По большей части. Ибо есть и действительно жуткие моменты, заставляющие содрогнуться даже взрослого зрителя.
Меланхолия, алкоголизм, мысли о суициде, постапокалипсис, вечные страдания в аду и другие нетипичные для "Тома и Джерри" темы, спрятанные в короткометражках, раскрывает автор данного видео.
"Том и Джерри" — это серия короткометражных мультфильмов, созданная американскими аниматорами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой. Пилотный выпуск проекта был создан в 1940 году. В СССР впервые по центральному телевидению эта короткометражка была показана в 1970-х, правда всего несколько серий. Настоящую популярность в странах бывшего Союза этот мультфильм обрел в 80-90-х с появлением видеомагнитофонов и пиратских кассет.
Комментарии
Фильмы , Видео , Джозеф Барбера
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