Жуткие моменты и скрытые послания «Тома и Джерри»

Страх, безысходность, отчаяние и депрессивная атмосфера — совсем не то, что приходит первым делом на ум при упоминании "Тома и Джерри". Да, мультфильмы просто кишат насилием, но это же комедийный жанр слэпстик, так что все выглядит безобидно и весело. По большей части. Ибо есть и действительно жуткие моменты, заставляющие содрогнуться даже взрослого зрителя.

Меланхолия, алкоголизм, мысли о суициде, постапокалипсис, вечные страдания в аду и другие нетипичные для "Тома и Джерри" темы, спрятанные в короткометражках, раскрывает автор данного видео.