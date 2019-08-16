Вышла бюджетная версия «Матрицы» (2019)

В сети появилась бюджетная версия фильма "Матрица" . Киноделы в шутливой форме пересняли основные фрагменты культового боевика в домашних условиях на смартфон.

Ложки вместо очков, бутылки-пистолеты и другие дешевые спецэффекты под оригинальный саундтрек Дона Дэвиса смотрите в этом видео.

"Матрица" — американская научно-фантастическая трилогия, снятая братьями Вачовски с Киану Ривзом в главной роли. Первый фильм вышел более 20 лет назад — 31 марта 1999 года. Последний фильм трилогии был выпущен 5 ноября 2003 года.

Стоит отметить, что "Матрица" выиграла все режиссерские "Оскары", на которые была номинирована в 2000 году: лучший монтаж, лучшие визуальные эффекты, лучший звук, лучший звуковой монтаж.