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Вышла бюджетная версия «Матрицы» (2019) 

Рамблер 6 часов назад
В сети появилась бюджетная версия фильма "Матрица". Киноделы в шутливой форме пересняли основные фрагменты культового боевика в домашних условиях на смартфон.
Ложки вместо очков, бутылки-пистолеты и другие дешевые спецэффекты под оригинальный саундтрек Дона Дэвиса смотрите в этом видео.
"Матрица" — американская научно-фантастическая трилогия, снятая братьями Вачовски с Киану Ривзом в главной роли. Первый фильм вышел более 20 лет назад — 31 марта 1999 года. Последний фильм трилогии был выпущен 5 ноября 2003 года.
Стоит отметить, что "Матрица" выиграла все режиссерские "Оскары", на которые была номинирована в 2000 году: лучший монтаж, лучшие визуальные эффекты, лучший звук, лучший звуковой монтаж.
Фильмы , Видео , Оскар , Матрица , Киану Ривз
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