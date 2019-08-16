Почему в советском «Аладдине» переименовали принцессу

Историю про Аладдина и волшебную лампу знают, если не по диснеевскому мультфильму, то по недавнему ремейку с Уиллом Смитом . Поэтому, если спросить, как же звали принцессу, любой назовет имя Жасмин.

Однако те, кто смотрели советский фильм "Волшебная лампа Аладдина" , наверняка обратили внимание, что там девушку зовут по-другому. В этой версии ее имя — царевна Будур.

Эта несостыковка наталкивает на мысль о том, что либо американские, либо советские режиссеры перепутали или намеренно изменили сказку.

Кто же прав

Существует много версий трактования сказки про Аладдина, но все они исходят из одной истории — книги "Тысяча и одна ночь", которую написал британский автор Ричард Фрэнсис Бёртон. Его произведение представляет собой сборник рассказов о персидском царе Шахрияре и его жене по имени Шахерезада.

Среди повестей есть и про бедного юношу Аладдина, который влюбился в принцессу Будур. На самом деле, были правы советские режиссеры, а в студии Диснея про неизвестным причинам поменяли имя девушки на Жасмин.

Первое представление царевны в сказке происходит, когда жителей города разгоняют перед тем, как она попадется им на глаза. Отрывок выглядит вот так:

"Однажды утром, когда Аладдин был на рынке, вышел на площадь глашатай и закричал:

— Заприте лавки и войдите в дома! Пусть никто не смотрит из окон! Сейчас царевна Будур, дочь султана, пойдет в баню, и никто не должен видеть ее!"