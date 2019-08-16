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Почему в советском «Аладдине» переименовали принцессу 

Рамблер 7 часов назад
Историю про Аладдина и волшебную лампу знают, если не по диснеевскому мультфильму, то по недавнему ремейку с Уиллом Смитом. Поэтому, если спросить, как же звали принцессу, любой назовет имя Жасмин.
Однако те, кто смотрели советский фильм "Волшебная лампа Аладдина", наверняка обратили внимание, что там девушку зовут по-другому. В этой версии ее имя — царевна Будур.
Эта несостыковка наталкивает на мысль о том, что либо американские, либо советские режиссеры перепутали или намеренно изменили сказку.

Кто же прав

Существует много версий трактования сказки про Аладдина, но все они исходят из одной истории — книги "Тысяча и одна ночь", которую написал британский автор Ричард Фрэнсис Бёртон. Его произведение представляет собой сборник рассказов о персидском царе Шахрияре и его жене по имени Шахерезада.
Среди повестей есть и про бедного юношу Аладдина, который влюбился в принцессу Будур. На самом деле, были правы советские режиссеры, а в студии Диснея про неизвестным причинам поменяли имя девушки на Жасмин.
Первое представление царевны в сказке происходит, когда жителей города разгоняют перед тем, как она попадется им на глаза. Отрывок выглядит вот так:
"Однажды утром, когда Аладдин был на рынке, вышел на площадь глашатай и закричал:
— Заприте лавки и войдите в дома! Пусть никто не смотрит из окон! Сейчас царевна Будур, дочь султана, пойдет в баню, и никто не должен видеть ее!"
Таким образом, советская экранизация этой сказки получается в несколько раз точнее, чем американская, которая стала популярна во всем мире. Дисней всегда отличался тем, что переименовывал персонажей. Например, русалочку все знают под именем Ариэль, но в оригинальной сказке Ханса Кристиана Андерсена у нее вообще не было имени.
Комментарии4
Фильмы , Видео , Аладдин , Волшебная лампа Аладдина , Ханс Андерсен , Уилл Смит
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