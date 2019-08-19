Богомолов заявил о желании снять Собчак в кино

Режиссер Константин Богомолов заявил о готовности снять в своем кинопроекте подругу, телеведущую Ксению Собчак . Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Если бы Ксения Собчак захотела, с удовольствием поработал бы с ней как с актрисой", — уточнил он.

По словам режиссера, она "вряд ли будет играть" в театре, поскольку это специфическая сфера, в которой требуется длительная подготовка.

Однако, по словам режиссера, что совместных творческих планов у пары пока нет. Он назвал Ксению очень способным человеком.

"Она разносторонняя, талантливая и амбициозная. Думаю, у нее многое еще впереди", — пояснил собеседник агентства.

Телеканал "360" отмечает, что на вопрос об отношениях с ведущей режиссер ответил, что старается не комментировать свою личную жизнь. При этом, он подтвердил, что часто искренне пишет о своей симпатии в соцсетях.

Изначально Богомолов — театральный режиссер. С июня 2019 года он является художественным руководителем Театра на Малой Бронной. В этом же году он дебютировал в качестве режиссера сериала "Содержанки" . К выходу готовится его фильм "Настя" по одноименному рассказу писателя Владимира Сорокина