Богомолов заявил о желании снять Собчак в кино 

Режиссер Константин Богомолов заявил о готовности снять в своем кинопроекте подругу, телеведущую Ксению Собчак. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
"Если бы Ксения Собчак захотела, с удовольствием поработал бы с ней как с актрисой", — уточнил он.
По словам режиссера, она "вряд ли будет играть" в театре, поскольку это специфическая сфера, в которой требуется длительная подготовка.
Однако, по словам режиссера, что совместных творческих планов у пары пока нет. Он назвал Ксению очень способным человеком.
"Она разносторонняя, талантливая и амбициозная. Думаю, у нее многое еще впереди", — пояснил собеседник агентства.
Телеканал "360" отмечает, что на вопрос об отношениях с ведущей режиссер ответил, что старается не комментировать свою личную жизнь. При этом, он подтвердил, что часто искренне пишет о своей симпатии в соцсетях.
Изначально Богомолов — театральный режиссер. С июня 2019 года он является художественным руководителем Театра на Малой Бронной. В этом же году он дебютировал в качестве режиссера сериала "Содержанки". К выходу готовится его фильм "Настя" по одноименному рассказу писателя Владимира Сорокина.
Об отношениях Богомолова и Собчак заговорили в начале текущего года. Вскоре телезвезда развелась с супругом актером Максимом Виторганом. В начале августа режиссер в Instagram признался ей в любви, а Собчак опубликовала видео, на котором пара обнимается. Ряд СМИ пишет, что пара может в ближайшем времени пожениться.