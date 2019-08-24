Нелепые любовные сцены в кино

Известно, что интимные сцены крайне сложно снять так, чтобы они выглядели на экране правдоподобно. Посмотрим, кому из создателей этого так и не удалось.

Шоугелз

Кадр из фильма "Шоугелз"

Фильм Пола Верховена провалился в прокате, критики обрушились на режиссера за пошлость сценария и "обилие обнаженки", а карьера исполнительницы главной роли Элизабет Беркли пошла под откос. Кстати, именно ее киноэксперты ругали за неумелую игру, особенно это коснулось эротических сцен с ее исполнением, которых в фильме было немало. Они заявляли, что начинающая актриса как-то "странно корчится" и часто переигрывает, изображая удовольствие. Интересно, что со временем картина стала культовым хитом американского видеопроката, и некоторые влиятельные киноведы стали превозносить ее художественные достоинства. А многочисленные фанаты ленты Верховена просто обожают Беркли и ее страстную и жадную до славы героиню Номи.

Пристрели их

Этот криминальный боевик рассказывает историю Смита, который впутан в правительственный заговор, в результате которого у главного героя на руках оказывается грудной малыш. Главный герой обращается к знакомой проститутке Донне Кинтано, чтобы та помогла ему ухаживать за ребенком, а сам пытается разобраться с бандитами. Среди обилия боевых сцен в фильме есть одна эротическая. Донне Кинтано занимается сексом со Смитом в то же самое время, как он отстреливается от толпы нападающих на него бойцов. Девушка настолько увлечена процессом, что не замечает перестрелки. Несмотря на то, что роль проститутки играет сама Моника Белуччи , признанный во всем мире секс-символ, это не спасает интимную сцену с актрисой в главной роли от глупости и нелепости.

50 оттенков серого

Кадр из фильма "50 оттенков серого"

Вообще, весь фильм состоит в основном из посредственных интимных сцен и бессмысленных диалогов главных героев, которые никогда ни к чему не приводят. Критики хором заявили, что любая сцена с любовными утехами Анастейши и Кристиана смотрится как пародия: никакой химии и страсти между героями нет. Кажется, как будто в реальной жизни у них никогда не было секса, поэтому они изображают интим шаблонно — как им описали в сценарии.