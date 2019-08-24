Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Купить билет
Эбигейл
Приключение, Фэнтези
Купить билет
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Купить билет
Капкан
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Бык
Драма
Купить билет
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Купить билет
Падение ангела
Боевик
Купить билет
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Купить билет
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Трудности выживания
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Купить билет
Синяя бездна 2
Приключение, Ужасы, Драма
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Нелепые любовные сцены в кино 

Рамблер 2 часа назад
Известно, что интимные сцены крайне сложно снять так, чтобы они выглядели на экране правдоподобно. Посмотрим, кому из создателей этого так и не удалось.

Шоугелз

Кадр из фильма "Шоугелз"
Фильм Пола Верховена провалился в прокате, критики обрушились на режиссера за пошлость сценария и "обилие обнаженки", а карьера исполнительницы главной роли Элизабет Беркли пошла под откос. Кстати, именно ее киноэксперты ругали за неумелую игру, особенно это коснулось эротических сцен с ее исполнением, которых в фильме было немало. Они заявляли, что начинающая актриса как-то "странно корчится" и часто переигрывает, изображая удовольствие. Интересно, что со временем картина стала культовым хитом американского видеопроката, и некоторые влиятельные киноведы стали превозносить ее художественные достоинства. А многочисленные фанаты ленты Верховена просто обожают Беркли и ее страстную и жадную до славы героиню Номи.

Пристрели их

Кадр из фильма "Пристрели их"
Этот криминальный боевик рассказывает историю Смита, который впутан в правительственный заговор, в результате которого у главного героя на руках оказывается грудной малыш. Главный герой обращается к знакомой проститутке Донне Кинтано, чтобы та помогла ему ухаживать за ребенком, а сам пытается разобраться с бандитами. Среди обилия боевых сцен в фильме есть одна эротическая. Донне Кинтано занимается сексом со Смитом в то же самое время, как он отстреливается от толпы нападающих на него бойцов. Девушка настолько увлечена процессом, что не замечает перестрелки. Несмотря на то, что роль проститутки играет сама Моника Белуччи, признанный во всем мире секс-символ, это не спасает интимную сцену с актрисой в главной роли от глупости и нелепости.

50 оттенков серого

Кадр из фильма "50 оттенков серого"
Вообще, весь фильм состоит в основном из посредственных интимных сцен и бессмысленных диалогов главных героев, которые никогда ни к чему не приводят. Критики хором заявили, что любая сцена с любовными утехами Анастейши и Кристиана смотрится как пародия: никакой химии и страсти между героями нет. Кажется, как будто в реальной жизни у них никогда не было секса, поэтому они изображают интим шаблонно — как им описали в сценарии.
Комментарии1
Фильмы , Видео , Пристрели их , Элизабет Беркли , Пол Верховен , Моника Белуччи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В чем суть системы Станиславского
Родригез высказался о популярных интернет-шоу
Почему Кеосаян не взял в свой фильм актеров ВГИКа2
Самые сексуальные российские телеведущие48
Зачем фильму нужен укладчик
Видео
01:00
Где сейчас тетя Ася из рекламы отбеливателя
Актеры
01:00
Полуголая телеведущая повторила сцену из фильма
ТВ
05:49
Forbes назвал самых богатых актеров планеты
Актеры
00:28
Харламов «докопался» до Сталлоне и попал на ТВ
Актеры Фильмы
02:29
Нелепые любовные сцены в кино
Фильмы
03:55
Признание звезды «Интернов», разочаровавшее публику
Актеры
03:59
Как живет 91-летняя звезда «Разных судеб»
Актеры
26:18
За что Михаила Ножкина отлучили от сцены
Актеры
02:39
На ком был раньше женат муж Ольги Скабеевой
ТВ
04:12
Чего стоила Анне Ковальчук роль Маргариты
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение