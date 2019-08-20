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Малоизвестные фильмы, которые зря не рекламировали 

Рамблер 8 часов назад
Видео рассказывает о фильмах, которые не получили широкой рекламы и не собрали большую аудиторию в кино. Однако эти картины заслуживают не меньше внимания, чем разрекламированные блокбастеры. В 2016 году вышла биографическая драма «Уличный кот по кличке Боб», снятая по бестселлеру писателя Джеймса Боуэна. Главный герой, страдающий наркозависимостью музыкант, случайно встречается с бездомным раненным котом. Эта встреча переворачивает жизнь обоих и позволяет и мужчине, и коту выздороветь. О других любопытных, но малоизвестных фильмах узнайте из ролика.
Фильмы , Видео , Уличный кот по кличке Боб , Джеймс Боуэн
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