Видео рассказывает о фильмах, которые не получили широкой рекламы и не собрали большую аудиторию в кино. Однако эти картины заслуживают не меньше внимания, чем разрекламированные блокбастеры. В 2016 году вышла биографическая драма «Уличный кот по кличке Боб», снятая по бестселлеру писателя Джеймса Боуэна. Главный герой, страдающий наркозависимостью музыкант, случайно встречается с бездомным раненным котом. Эта встреча переворачивает жизнь обоих и позволяет и мужчине, и коту выздороветь. О других любопытных, но малоизвестных фильмах узнайте из ролика.
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Мультфильм
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Анна
Боевик, Триллер
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Синяя бездна 2
Приключение, Ужасы, Драма
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
Зелёная книга
Биография, Комедия
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Голоса с того света
Мистика, Триллер, Ужасы
Капитан Марвел
Боевик, Приключение, Фэнтези
Малоизвестные фильмы, которые зря не рекламировали
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