Видео рассказывает о необычных триллерах, которые разительно отличаются от ужастиков прежнего поколения. Если раньше создатели таких картин пугали зрителей неожиданными поворотами сюжета и криками, то сейчас авторы всё больше отдают предпочтение нагнетанию тревожности. Подобные хорроры буквально заводят зрителя в психологические дебри, в которых от напряжения трясутся поджилки. Смотрите ролик и узнайте, какие триллеры придутся по вкусу истинным поклонникам жанра.
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Мультфильм
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Анна
Боевик, Триллер
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Синяя бездна 2
Приключение, Ужасы, Драма
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
Зелёная книга
Биография, Комедия
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Голоса с того света
Мистика, Триллер, Ужасы
Капитан Марвел
Боевик, Приключение, Фэнтези
Нестандартные триллеры, от которых трясутся поджилки
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