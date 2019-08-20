Нестандартные триллеры, от которых трясутся поджилки

Видео рассказывает о необычных триллерах, которые разительно отличаются от ужастиков прежнего поколения. Если раньше создатели таких картин пугали зрителей неожиданными поворотами сюжета и криками, то сейчас авторы всё больше отдают предпочтение нагнетанию тревожности. Подобные хорроры буквально заводят зрителя в психологические дебри, в которых от напряжения трясутся поджилки. Смотрите ролик и узнайте, какие триллеры придутся по вкусу истинным поклонникам жанра.