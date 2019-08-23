Названа дата выхода фильма «Метро 2033»

Фанаты давно ждут экранизацию постапокалиптического романа "Метро 2033". Однако о том, кто и когда выпустит киноверсию популярного романа, стало известно только сейчас.

Так, автор "Метро 2033" писатель Дмитрий Глуховский анонсировал событие в своем Instagram.

@glukhovsky

Судя по опубликованному постеру, экранизацией займутся телеканалы ТНТ, ТВ-3, кинокомпания «Централ партнершип» и соцсеть Вконтакте. На большие экраны фильм должен выйти 1 января 2020 года.

При этом писатель Глуховский рассказал, что выступит в качестве консультанта, но сценарий к картине писать не будет.