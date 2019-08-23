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Почему Кеосаян не взял в «Неуловимых мстителей» актеров ВГИКа 

Рамблер 6 часов назад
Кинолента "Неуловимые мстители" стала одним из первых фильмов в жанре вестерн в СССР. Несмотря на это, картина Эдмонда Кеосаяна получила восторженные отзывы как кинокритиков, так и простых зрителей и стала по-настоящему легендарной.
"Неуловимых мстителей" сняли в рекордно короткий срок — всего за полгода. Однако к выбору актеров режиссер подошел со всей серьезностью. Главные роли Кеосаян рассчитывал отдать студентам ВГИКа, но вскоре ему пришлось распрощаться с этой идеей. Дело в том, что студенты выглядели гораздо старше своих 13-15-летних героев — таким был возраст ключевой четверки согласно сценарию. Именно поэтому режиссеру пришлось отдать предпочтение другим актерам.
На роль Даньки Щуся и Валерки Мещерякова Кеосаян выбрал Виктора Косых и Михаила Метелкина, которые до этого снимались в фильме "Звонят, откройте дверь". И тот, и другой блестяще прошли пробы. Девушку, которая сыграет Ксанку Щусь, искали среди гимнасток. В итоге выбор пал на Валентину Курдюкову из дворца спорта "Крылья Советов".
Дольше всего режиссер не мог определиться с актером, который станет цыганом Яшкой. Неудивительно, ведь претендентов на эту роль было около восьми тысяч.
Принять непростое решение Кеосаяну помог актер Юрий Цурило, который привел на пробы юношу-цыгана из Владимирской области Василия Васильева. 14-летний парень моментально покорил режиссера своими танцами и пением.
Комментарии1
Фильмы , Видео , Валентина Курдюкова , Юрий Цурило , Василий Васильев , Михаил Метелкин , Виктор Косых
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