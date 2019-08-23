Почему Кеосаян не взял в «Неуловимых мстителей» актеров ВГИКа

Кинолента "Неуловимые мстители" стала одним из первых фильмов в жанре вестерн в СССР. Несмотря на это, картина Эдмонда Кеосаяна получила восторженные отзывы как кинокритиков, так и простых зрителей и стала по-настоящему легендарной.

"Неуловимых мстителей" сняли в рекордно короткий срок — всего за полгода. Однако к выбору актеров режиссер подошел со всей серьезностью. Главные роли Кеосаян рассчитывал отдать студентам ВГИКа, но вскоре ему пришлось распрощаться с этой идеей. Дело в том, что студенты выглядели гораздо старше своих 13-15-летних героев — таким был возраст ключевой четверки согласно сценарию. Именно поэтому режиссеру пришлось отдать предпочтение другим актерам.

На роль Даньки Щуся и Валерки Мещерякова Кеосаян выбрал Виктора Косых Михаила Метелкина , которые до этого снимались в фильме "Звонят, откройте дверь". И тот, и другой блестяще прошли пробы. Девушку, которая сыграет Ксанку Щусь, искали среди гимнасток. В итоге выбор пал на Валентину Курдюкову из дворца спорта "Крылья Советов".

Дольше всего режиссер не мог определиться с актером, который станет цыганом Яшкой. Неудивительно, ведь претендентов на эту роль было около восьми тысяч.