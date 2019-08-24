Кино о тех, кто застрял в замкнутом пространстве

Рекомендуется к просмотру тем, кто не страдает клаустрофобией.

Телефонная будка, 2002

Циничный и самовлюбленный рекламный агент Стю заходит позвонить своей любовнице в последнюю телефонную будку в Нью-Йорке, чтобы его жена ни о чем не узнала. После разговора телефон неожиданно звонит снова, Стю берет трубку… Ему звонит человек, который утверждает, что знает все про его грязные делишки, и угрожает застрелить его из снайперской винтовки. Чтобы спасти свою жизнь, Стю нужно признаться во всех своих грехах тем, кого он обижал.

Спуск, 2005

Кадр из фильма "Спуск"

Группа девушек приехала посетить пещеру, расположенную в горах Аппалачей. Спустившись в нее, они обнаруживают очень узкий проход, однако из любопытства они продолжают двигаться дальше. Внезапно проход заваливает землей и камнями. Тут же выясняется, что руководитель группы привела их в неизвестную пещеру вместо запланированной, и теперь спасателям неизвестно местонахождение группы. Девушкам ничего не остается, как двигаться все дальше и глубже. Как пояснял сам режиссер после выхода фильма:

"Идея была такова, чтобы уже в первой половине фильма положение героинь выглядело предельно безнадежно… А потом оно сделалось еще хуже".

Погребенный заживо, 2010