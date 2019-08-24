Отличные сцены в кино, которых не должно было быть

Часто случается так, что отклонения от сценария делают картину более живой и интересной.

Красотка, 1990

Актер Ричард Гир проявил инициативу в сцене перед оперой. Его герой дарит Вивиан в исполнении Джулии Робертс дорогое украшение: девушка восхищена и тянется, чтобы прикоснуться к бриллиантам, но Гир неожиданно для всех захлопывает крышку коробки, чуть не прищемив пальцы Робертс. Актриса же очень непосредственно хохочет в ответ. Неудивительно, что такие искренние эмоции режиссер решил оставить в фильме!

Грязные танцы, 1987

Этой романтичной сцены не должно было быть в фильме. Оказывается, актеры, исполняющие главные роли, просто репетировали перед началом съемок и решили немного подурачиться. Однако режиссер, наблюдавший за ними со стороны, решил, что это должно попасть в фильм.

Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега, 1981

В сценарии этот эпизод с погоней должен был закончится дракой, однако исполнитель главной роли Харрисон Форд страдал от дизентерии и не мог сниматься дольше десяти минут в одной сцене, особенно ему было тяжело долго активно двигаться. Спилберг долго ломал голову, что бы такого придумать, чтобы удачно завершить сцену, пока однажды Форд сам не предложил закончить погоню неожиданным выстрелом. Получилось эффектно и с юмором!

Бриллиантовая рука, 1969

В финале фильма, когда подъемный кран опускает героя Никулина в автомобиль ЗИЛ-110, есть незапланированный эпизод. По неосторожности крановщика крюк стукнул Юрия по голове по-настоящему. Несмотря на то, что актер немного пострадал во время съемок, сцену решено было оставить в фильме, потому что смотрелась она очень гармонично.