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Отличные сцены в кино, которых не должно было быть 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Красотка"
Часто случается так, что отклонения от сценария делают картину более живой и интересной.

Красотка, 1990

Гарри Маршалл
Актер Ричард Гир проявил инициативу в сцене перед оперой. Его герой дарит Вивиан в исполнении Джулии Робертс дорогое украшение: девушка восхищена и тянется, чтобы прикоснуться к бриллиантам, но Гир неожиданно для всех захлопывает крышку коробки, чуть не прищемив пальцы Робертс. Актриса же очень непосредственно хохочет в ответ. Неудивительно, что такие искренние эмоции режиссер решил оставить в фильме!

Грязные танцы, 1987

Эмиль Ардолино
Кадр из фильма "Грязные танцы"
Этой романтичной сцены не должно было быть в фильме. Оказывается, актеры, исполняющие главные роли, просто репетировали перед началом съемок и решили немного подурачиться. Однако режиссер, наблюдавший за ними со стороны, решил, что это должно попасть в фильм.

Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега, 1981

Стивен Спилберг
В сценарии этот эпизод с погоней должен был закончится дракой, однако исполнитель главной роли Харрисон Форд страдал от дизентерии и не мог сниматься дольше десяти минут в одной сцене, особенно ему было тяжело долго активно двигаться. Спилберг долго ломал голову, что бы такого придумать, чтобы удачно завершить сцену, пока однажды Форд сам не предложил закончить погоню неожиданным выстрелом. Получилось эффектно и с юмором!

Бриллиантовая рука, 1969

Леонид Гайдай
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
В финале фильма, когда подъемный кран опускает героя Никулина в автомобиль ЗИЛ-110, есть незапланированный эпизод. По неосторожности крановщика крюк стукнул Юрия по голове по-настоящему. Несмотря на то, что актер немного пострадал во время съемок, сцену решено было оставить в фильме, потому что смотрелась она очень гармонично.
Комментарии
Фильмы , Грязные танцы , Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега , Бриллиантовая рука , Стивен Спилберг , Гарри Маршалл , Леонид Гайдай , Харрисон Форд , Джулия Робертс , Эмиль Ардолино
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