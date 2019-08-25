Почему Пугачева отказалась сыграть у Шахназарова 

«Зимний вечер в Гаграх» задумывался Шахназаровым как условное продолжение «Мы из джаза». На задумку повлиял консультант фильма «Мы из джаза» степист Алексей Быстров, скончавшийся во время съемок. Именно он стал прототипом Алексея Беглова. Быстров работал с ансамблем Александрова и оркестром Эдди Рознера, потом стал преподавателем в эстрадно-цирковом училище.
На роль пробовались Евгений Леонов, Олег Ефремов и Петр Щербаков. Но Евгений Евстигнеев упорно боролся за роль и после долгих уговоров режиссера получил ее. Кроме того, в юности он был ударником в джазовом оркестре, что позволило быстро освоить чечетку.
Кадр из фильма "Зимний вечер в Гаграх"
На роль Аркадия Шахназаров собирался пригласить Игоря Скляра, но театральная загруженность помешала принять роль. Тогда режиссер без колебаний позвал Панкратова-Черного, который научился бить чечетку еще для фильма «Мы из джаза».
Кстати, благодаря фильму Евстигнеев встретил свою последнюю любовь, Ирину Цывину, которая проходила пробы на роль дочери Беглова Лены. Ее в итоге сыграла Светлана Аманова. Эпизод, в котором Лена просит отца не приходить на свадьбу, Шахназаров взял из жизни. Так поступила его вторая жена Елена Сетунская, когда выходила замуж в первый раз.
Кадр из фильма "Зимний вечер в Гаграх"
Роль Беглова в молодости исполнил степист Аркадий Насыров, ученик Быстрова, а маленькой Лены — Аня Иванова. Впоследствии она стала солисткой Большого театра.
На роль примадонны Мельниковой Карен Шахназаров позвал самую популярную певицу эпохи Аллу Пугачеву. Персонажа даже писали с оглядкой на нее. Однако Пугачевой не понравилась капризная героиня, и она предложила изменить ее характер. Но Шахназаров на уступки не пошел, и Пугачева от роли отказалась, не желая ассоциироваться с взбалмошной звездой.
Кадр из фильма "Зимний вечер в Гаграх"
Так в фильме появилась Наталья Гундарева. С ней также не обошлось без конфликта, так как актриса очень хотела спеть самостоятельно. Но Шахназарову нужен был профессиональный вокал, поэтому в фильме зрители слышат голос Ларисы Долиной.