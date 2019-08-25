Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Купить билет
Эбигейл
Приключение, Фэнтези
Купить билет
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Капкан
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Купить билет
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Трудности выживания
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Купить билет
Падение ангела
Боевик
Купить билет
Бык
Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Купить билет
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Купить билет
Синяя бездна 2
Приключение, Ужасы, Драма
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Капитан Марвел
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Почему Пугачева отказалась сыграть у Шахназарова 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
«Зимний вечер в Гаграх» задумывался Шахназаровым как условное продолжение «Мы из джаза». На задумку повлиял консультант фильма «Мы из джаза» степист Алексей Быстров, скончавшийся во время съемок. Именно он стал прототипом Алексея Беглова. Быстров работал с ансамблем Александрова и оркестром Эдди Рознера, потом стал преподавателем в эстрадно-цирковом училище.
На роль пробовались Евгений Леонов, Олег Ефремов и Петр Щербаков. Но Евгений Евстигнеев упорно боролся за роль и после долгих уговоров режиссера получил ее. Кроме того, в юности он был ударником в джазовом оркестре, что позволило быстро освоить чечетку.
Кадр из фильма "Зимний вечер в Гаграх"
На роль Аркадия Шахназаров собирался пригласить Игоря Скляра, но театральная загруженность помешала принять роль. Тогда режиссер без колебаний позвал Панкратова-Черного, который научился бить чечетку еще для фильма «Мы из джаза».
Кстати, благодаря фильму Евстигнеев встретил свою последнюю любовь, Ирину Цывину, которая проходила пробы на роль дочери Беглова Лены. Ее в итоге сыграла Светлана Аманова. Эпизод, в котором Лена просит отца не приходить на свадьбу, Шахназаров взял из жизни. Так поступила его вторая жена Елена Сетунская, когда выходила замуж в первый раз.
Кадр из фильма "Зимний вечер в Гаграх"
Роль Беглова в молодости исполнил степист Аркадий Насыров, ученик Быстрова, а маленькой Лены — Аня Иванова. Впоследствии она стала солисткой Большого театра.
На роль примадонны Мельниковой Карен Шахназаров позвал самую популярную певицу эпохи Аллу Пугачеву. Персонажа даже писали с оглядкой на нее. Однако Пугачевой не понравилась капризная героиня, и она предложила изменить ее характер. Но Шахназаров на уступки не пошел, и Пугачева от роли отказалась, не желая ассоциироваться с взбалмошной звездой.
Кадр из фильма "Зимний вечер в Гаграх"
Так в фильме появилась Наталья Гундарева. С ней также не обошлось без конфликта, так как актриса очень хотела спеть самостоятельно. Но Шахназарову нужен был профессиональный вокал, поэтому в фильме зрители слышат голос Ларисы Долиной.
Комментарии2
Фильмы , Олег Ефремов , Ирина Цывина , Светлана Аманова , Евгений Евстигнеев , Аркадий Насыров , Наталья Гундарева , Алексей Быстров , Игорь Скляр , Аня Иванова , Евгений Леонов , Петр Щербаков , Карен Шахназаров , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как мафия снимала «фильмы для взрослых»4
Как «Бледина» попала на российское ТВ в 1990-х4
Звезды «Игры престолов» представили «новый финал»
Как Филиппов выпивал перед съемками
Самые сексуальные советские актеры
Видео
01:00
Где сейчас тетя Ася из рекламы отбеливателя
Актеры
02:49
С каких фильмов начинали российские актрисы
Актеры
01:24
«Что с Домогаровым?»: актера не узнали на фото
Актеры Фильмы
01:00
Полуголая телеведущая повторила сцену из фильма
ТВ
05:49
Forbes назвал самых богатых актеров планеты
Актеры
00:28
Харламов «докопался» до Сталлоне и попал на ТВ
Актеры Фильмы
02:29
Нелепые любовные сцены в кино
Фильмы
03:55
Признание звезды «Интернов», разочаровавшее публику
Актеры
03:59
Как живет 91-летняя звезда «Разных судеб»
Актеры
26:18
За что Михаила Ножкина отлучили от сцены
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение