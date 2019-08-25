Как мафия снимала «фильмы для взрослых» в Америке

В 1972 году в США был официально выпущен в прокат первый "фильм для взрослых" с Линдой Лавлэйс в главной роли. Материальный успех от проката картины оказался огромным: в пересчете на нынешние цены, прокатчики собрали примерно столько же, сколько за фильм "Аватар" , однако последний в производстве обошелся несравненно дороже: фильм с Лавлейс собрал 600 млн долларов при стоимости в 25 тыс. долларов.

Мало кто знал в то время, что Линду заставили сниматься в фильме под дулом пистолета, избивали и принуждали к исполнению "сценария" на площадке, а занимался этим ее собственный муж Чак Трейнор, получивший за фильм около $1200. Сама Линда, к тому времени давно забитая и запуганная Чаком, от собранных за фильм миллионов долларов не получила ничего.

Как рассказала бывший менеджер женской группы поддержки футбольного клуба "Даллаские ковбои" Сюзан Митчелл, на волне популярности девушек из ее команды в 1970-хх был снят "фильм для взрослых" с использованием чирлидерской формы на актрисах. Митчелл боролась за запрет фильма, позорящего ее родной футбольный клуб и девушек-чирлидерш.

"Такие фильмы приносили огромные деньги. Однажды в лифте человек приставил нож к моему горлу и приказал перестать путаться под ногами, —

вспоминала она в документальном фильме "Нерассказанная история чирлидерской группы для "Далласских ковбоев". По ее свидетельству, все производство "фильмов для взрослых" в 70-е контролировалось нью-йоркской мафией.