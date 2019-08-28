Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Купить билет
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Эбигейл
Приключение, Фэнтези
Купить билет
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Купить билет
Капкан
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Купить билет
Бык
Драма
Купить билет
Трудности выживания
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Падение ангела
Боевик
Купить билет
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Купить билет
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Купить билет
Синяя бездна 2
Приключение, Ужасы, Драма
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Капитан Марвел
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Купить билет

Джерард Батлер рассказал, как возникла фраза-мем «Это Спарта!» 

Рамблер 7 часов назад
Актер Джерард Батлер, сыгравший главную роль в фильме "300 спартанцев", рассказал, как в ленте возникла знаменитая фраза "Это Спарта!", ставшая популярнейшим интернет-мемом. По его словам, изначально планировалось, что его персонаж царь Леонид произнесет эти слова тихо, словно про себя. Однако в одном из дублей актер проорал эту фразу во весь голос, вызвав смешки съемочной группы — ведь никто не ожидал крика. В конце концов, после просмотра разных вариантов, режиссер Зак Снайдер решил включить в картину именно дубль с криком и не прогадал — только благодаря мему "Это Спарта!" в остальном заурядные "300 спартанцев" запомнились массовому зрителю. Фильм вышел на экраны в 2007 году, однако мем "Это Спарта!" используется до сих пор.
Фильмы , Видео , 300 спартанцев , Джерард Батлер , Зак Снайдер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пять актеров одной роли1
Игра престолов, которой мы не знали
Телеведущая назвала темнокожего коллегу гориллой
В киновселенной Marvel появится супергерой-гей6
Стало известно, кто сыграет Мишель Обаму1
Видео
10:15
Игра престолов, которой мы не знали
Сериалы
01:04
Почему зрителей раздражает Comedy Woman
ТВ
05:14
Как Александр Гудков озвучивал развязную школьницу
Сериалы
11:51
Актёры, которые вышли на сцену пьяными
Актеры
02:52
Александра Домогарова перестали узнавать
Актеры
04:43
Пять жен Михаила Ефремова
Актеры
26:22
Как снимал фильмы Марк Захаров
Фильмы
03:17
Удовиченко не построила счастья на чужом несчастье
Актеры
00:31
Почему Кристина Асмус больше не играет в кино
Актеры
01:19
Телеведущая назвала полных людей «трупами»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение