Актер Джерард Батлер, сыгравший главную роль в фильме "300 спартанцев", рассказал, как в ленте возникла знаменитая фраза "Это Спарта!", ставшая популярнейшим интернет-мемом. По его словам, изначально планировалось, что его персонаж царь Леонид произнесет эти слова тихо, словно про себя. Однако в одном из дублей актер проорал эту фразу во весь голос, вызвав смешки съемочной группы — ведь никто не ожидал крика. В конце концов, после просмотра разных вариантов, режиссер Зак Снайдер решил включить в картину именно дубль с криком и не прогадал — только благодаря мему "Это Спарта!" в остальном заурядные "300 спартанцев" запомнились массовому зрителю. Фильм вышел на экраны в 2007 году, однако мем "Это Спарта!" используется до сих пор.
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Эбигейл
Приключение, Фэнтези
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Капкан
Триллер, Ужасы, Драма
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Бык
Драма
Трудности выживания
Комедия, Мелодрама
Зелёная книга
Биография, Комедия
Падение ангела
Боевик
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Дора и Затерянный город
Приключение, Комедия, Детский
Синяя бездна 2
Приключение, Ужасы, Драма
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Капитан Марвел
Боевик, Приключение, Фэнтези
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Джерард Батлер рассказал, как возникла фраза-мем «Это Спарта!»
Читайте также