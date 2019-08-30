Смотрите видео и насладитесь замечательными кадрами из советских фильмов. В советском кино часто встречались эпизоды настолько пронзительные, что слёзы наворачивались на глаза у самых стойких зрителей. «Три тополя на Плющихе» (1968), «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974), «Забытая мелодия для флейты» (1987), «Белое солнце пустыни» (1969), «Баллада о солдате» (1959) — в этих картинах есть невероятно трогательные сцены, которые сложно забыть.
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Я иду искать
Детектив, Триллер, Ужасы
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Эбигейл
Приключение, Фэнтези
Игра Ганнибала
Боевик, Триллер
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Капкан
Триллер, Ужасы, Драма
Битва
Драма
Трудности выживания
Комедия, Мелодрама
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Бык
Драма
Команда мечты
Приключение, Комедия, Мелодрама
Падение ангела
Боевик
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Маленькие секреты большой компании
Трагикомедия
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Мультфильм
Синяя бездна 2
Приключение, Ужасы, Драма
Самые пронзительные сцены из советских фильмов
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