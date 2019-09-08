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Почему Началова не стала внучкой «Ворошиловского стрелка» 

Рамблер 9 часов назад
Почему Началова не стала внучкой Ульянова
Фото: Кадр из фильма "Ворошиловский стрелок"
«Ворошиловский стрелок» Говорухина стал одним из самых ярких фильмов девяностых, наравне с прославленным «Братом» Балабанова.
Дед-фронтовик вершит правосудие по законам военного времени, так как право на удовлетворение в суде у него забрали хозяева новой жизни. Картина вызвала в российском обществе ожесточенные споры, и вписала в фильмографию Михаила Ульянова еще одну культовую роль.
Кинолента является экранизацией повести Виктора Пронина «Женщина по средам». Роль пенсионера хотел сыграть Георгий Жженов, но Говорухин сразу пригласил Ульянова. В качестве внучки режиссер рассматривал двух кандидаток — Анну Синякину и Юлию Началову. Обе в тот момент были студентками музыкального училища Гнесиных. Не сумев определиться, он доверился выбору Ульянову, и тот выбрал Синякину.
Оператор фильма Геннадий Энгстрем выбор актрисы раскритиковал — она показалась ему недостаточно эффектной. Но Говорухин посчитал, что лощеная модельная красотка испортит главное впечатление — разрушение чистоты героини в ключевой сцене насилия над ней. На полученные за съемки деньги Анна купила синее бархатное платье. А гонорар самого режиссера остался в банке, который в разгар дефолта 1998 года, прекратил выполнять свои обязательства.
Фильм сняли всего за 2 месяца, во время парламентских каникул Станислава Говорухина. Съемки прошли в Калуге, и в качестве декораций режиссер использовал настоящие дворы, подъезды и квартиры, арендованные вместе с обстановкой. Собеседников в эпизоде дворовых посиделок сыграли артисты местного драматического театра.
Комментарии7
Фильмы , Брат , Ворошиловский стрелок , Станислав Говорухин , Михаил Ульянов , Виктор Пронин , Юлия Началова , Георгий Жженов , Анна Синякина
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