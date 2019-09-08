Почему Началова не стала внучкой Ульянова

Почему Началова не стала внучкой «Ворошиловского стрелка»

«Ворошиловский стрелок» Говорухина стал одним из самых ярких фильмов девяностых, наравне с прославленным «Братом» Балабанова.

Дед-фронтовик вершит правосудие по законам военного времени, так как право на удовлетворение в суде у него забрали хозяева новой жизни. Картина вызвала в российском обществе ожесточенные споры, и вписала в фильмографию Михаила Ульянова еще одну культовую роль.

Оператор фильма Геннадий Энгстрем выбор актрисы раскритиковал — она показалась ему недостаточно эффектной. Но Говорухин посчитал, что лощеная модельная красотка испортит главное впечатление — разрушение чистоты героини в ключевой сцене насилия над ней. На полученные за съемки деньги Анна купила синее бархатное платье. А гонорар самого режиссера остался в банке, который в разгар дефолта 1998 года, прекратил выполнять свои обязательства.

Фильм сняли всего за 2 месяца, во время парламентских каникул Станислава Говорухина. Съемки прошли в Калуге, и в качестве декораций режиссер использовал настоящие дворы, подъезды и квартиры, арендованные вместе с обстановкой. Собеседников в эпизоде дворовых посиделок сыграли артисты местного драматического театра.