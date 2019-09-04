Как получилось, что серийный убийца снимался в фильме

Как получилось, что реальный убийца снимался в фильме

В фильме "Изгоняющий дьявола" 1973 года снялся Пол Бэйтсон, которого позже обвинили в серии убийств.

Во время съемок никто не подозревал, что Бэйтсон — серийный маньяк. Правда выяснилась тремя годами позднее: режиссер культового фильма ужасов Уильям Фридкин узнал в одной из газет в жестоком убийце актера массовки Пола Бэйтсона.

В конце 1970-х в Нью-Йорке с особой жестокостью были убиты шесть мужчин. Предположительно, убийца расчленял и упаковывал трупы в огромные мешки и сбрасывал в реку Хадсон. По остаткам одежды и татуировкам полиции удалось идентифицировать жертв. Ими оказались молодые геи, которых маньяк выслеживал в популярных клубах и барах.

Это дело оставалось нераскрытым из-за отсутствия улик до тех пор, пока не произошло очередное громкое убийство. В собственной квартире в Нью-Йорке был избит и зарезан насмерть кинокритик Эддисон Веррилл. Именно тогда полиция напала на след некоего техника Пола Бэйтсона. Молодой человек сознался, что познакомился с Верриллом в гей-клубе, а после вечеринки вместе они отправились к Эддисону в квартиру. Ночью Бэйтсон избил и нанес несколько ножевых ранений своему новому знакомому, украл наличность и скрылся с места преступления. Ожидая приговора, Пол неожиданно признался и в других убийствах, о которых рассказывалось выше.

После того как дело осветили в прессе, режиссер "Изгоняющего дьявола" вспомнил актера массовки, которого сам же и нанял. В время съемок фильма Бэйтсон был практикантом в одной из больниц Нью-Йорка, его пригласили, чтобы он как можно правдоподобнее сыграл медика.

Кадр из фильма "Изгоняющий дьявола"

На заднем плане — Пол Бэйтсон в роли медика

Ходили слухи, что Уильям Фридкин даже говорил с Бэйтсоном о том, как он стал маньяком. Однако Пол сказал, что помнит только ссору и убийство Веррилла, остальные преступления, по его утверждению, на него повесила полиция.<