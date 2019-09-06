Как Хилькевич обменял Терехову на Высоцкого

Как Юнгвальд-Хилькевич пожертвовал Тереховой ради Высоцкого

Сюжет «Опасных гастролей» был взят из дневников Александры Коллонтай , которая вспоминала о том, как вместе с Максимом Литвиновым нелегально переправляла в царскую Россию оружие, замаскированное под театральный реквизит. Но в ЦК потребовали, чтобы оружие заменили на листовки, а от воспоминаний Коллонтай просто отмахнулись, обозвав ее старой дурой. Таким образом, вместо серьезного военного переворота герои занимаются чисто идеологической борьбой — в противовес реальной деятельности.

Роль Николя Бенгальского была написана в расчете на Владимира Высоцкого, но его кандидатуру в Госкино отвергли. Режиссер Юнгвальд-Хилькевич для отвода глаз провел пробы Каморного, Шалевича и Громадского, но заранее предупреждал артистов, что видит в роли только Высоцкого. Наконец, под угрозой отказа от фильма, он пробил Высоцкого на главную роль.

Софи должна была сыграть Маргарита Терехова , но в Госкино предложили сделку. В обмен на Высоцкого роль Софи нужно было отдать Лионелле Пырьевой . Режиссеру пришлось согласиться и отказать Тереховой, с которой он дружил. Актриса, конечно, обиделась, но позже все-таки согласилась выручить режиссера во время съемок «Мушкетеров».

Кадр из фильма "Опасные гастроли"

Худсовет вырезал песню «Моя цыганская», но оставил «Романс при свечах», «Куплеты Бенгальского» и «Розу-гимназистку».

Брондукову, игравшему роль сторожа Антипа, во время съемок случайно разбили нос. Это произошло, когда Высоцкий, Юматов и Федорцов затаскивали сторожа в подвал. Дубль вошел в финальный монтаж фильма.

В Госкино картину раскритиковали за легкую подачу героической темы и выход фильма оказался под угрозой. Тем более, что «Интервенция» с Высоцким на ту же тему уже была запрещена. Киноленту спас Анастас Микоян , который увидел ее на закрытом просмотре, и заявил, что сам в юности участвовал в похожих событиях и все показано правдиво.

Кстати, именно в «Опасных гастролях» зрители впервые увидели знаменитую заставку Одесской киностудии — парусник, который сопровождается звуком корабельных склянок. Эмблему сделали к пятидесятилетию киностудии.