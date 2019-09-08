В Венеции вручили «Золотого льва» и подвели итоги 

В Италии завершился 76-й Венецианский кинофестиваль. Торжественная церемония закрытия состоялась на острове Лидо. «Золотой лев» получила картина «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли. «Серебряный лев» достался фильму «Я обвиняю» Романа Полански.
Кубок Вольпи как лучшей актрисе вручили Ариан Аскарид за работу в киноленте «Молитва во имя Бога» Робера Гедигяна. В аналогичной мужской номинации кубок получил Лука Маринелли за Мартина Идена в новой экранизации романа Джека Лондона. Премию Марчелло Мастроянни в категории молодых талантов присудили Тоби Уоллесу за работу в картине «Молочные зубы».
Лучшим режиссером стал Рой Андерсон, автор картины «О бесконечности», сценаристом — Юньфань за фильм «Дом 7 по Черри Лейн». «Мафия уже не та, что раньше», документальная лента Франко Мареско, получила специальный приз жюри фестиваля. В программе «Горизонты» отметили «Атлантиду» украинского режиссера Валентина Васяновича.