Почему Тарантино показывает женские ступни в фильмах

Почему Тарантино показывает женские ступни в своих фильмах

Поклонники режиссерского почерка Тарантино давно заметили, что чуть ли не в каждом его фильме зритель наблюдает сцену (а то и не одну), в которой присутствуют женские ступни. Самые внимательные зрители выяснили, что ступни крупным планом не появлялись только в первой ленте Тарантино — "Бешеные псы"

Однако, начиная с "Криминального чтива" ступням режиссер принялся отводить отдельные сцены. Так, героиня Умы Турман Миа Уоллес несколько раз появлялась в фильме босиком (например, в сцене со знаменитым танцем), и кроме того, бандиты Винсент и Джулс посвятили целый диалог массажу ног. В "Джеки Браун" свои ступни демонстрировала Бриджит Фонда, в двух частях "Убить Билла" мы снова наблюдаем ступни героини Умы Турман (например, в тех кадрах, где она пытается ими пошевелить), в "Доказательстве смерти" герой Курта Рассела уделяет особое внимание ступням одной из героинь.

Кадр из фильма "Однажды в… Голливуде"

Кстати, в новой картине Тарантино "Однажды в… Голливуде" зритель снова видит ступни, причем двух героинь. Марго Робби снимает сапоги в кинотеатре и кладет ноги на соседнее сидение во время увлеченного просмотра фильма со своим участием, а героиня Маргарет Куэлли кладет босые ноги на бардачок автомобиля, которым управляет Клифф Бут в исполнении Брэда Питта

Внимательные зрители давно выяснили, что эти сцены никак не влияют на сюжет фильма, и, видимо, именно поэтому вызывают столько вопросов. Некоторые строят теории о том, что на самом деле в этих сценах есть смысл. Однако большинство все-таки уверены, что все дело в том, что Тарантино просто любит женские ступни и с удовольствием снимает их с разных ракурсов. Однажды в интервью режиссер подробно рассказал о своем фут-фетише: оказалось, что с самой молодости он в восторге от аккуратной и узкой женской ступни.