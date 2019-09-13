Где снимали популярные советские фильмы

Видео рассказывает, как по советским фильма можно изучать Москву в разные годы. Столица нередко становилась фоном для картин разных жанров, она даже иногда фигурирует в названиях лент. Но и в других фильмах можно заметить улицы, площади, бульвары и скверы столицы. Смотрите видео и узнайте, в каких московских уголках снимали самые известные советские фильмы.