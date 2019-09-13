Видео рассказывает, как по советским фильма можно изучать Москву в разные годы. Столица нередко становилась фоном для картин разных жанров, она даже иногда фигурирует в названиях лент. Но и в других фильмах можно заметить улицы, площади, бульвары и скверы столицы. Смотрите видео и узнайте, в каких московских уголках снимали самые известные советские фильмы.
Щегол
Драма
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Одесса
Ромком
Битва
Драма
Игра Ганнибала
Боевик, Триллер
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Я иду искать
Детектив, Триллер, Ужасы
Эбигейл
Приключение, Фэнтези
Жара
Комедия
Пункт назначения: Смайл
Триллер, Ужасы, Драма
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Стриптизерши
Триллер
Королевские каникулы
Мультфильм, Комедия, Семейный
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Царство
Боевик, Исторический, Военный
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Мультфильм
Команда мечты
Приключение, Комедия, Мелодрама
Работа без авторства
Исторический, Триллер, Драма
Где снимали популярные советские фильмы
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