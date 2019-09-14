В культурный норматив школьника внесли Спилберга

Министерство культуры России включило в культурный норматив российского школьника фильмы, с которым детям предлагают ознакомиться в рамках обучения. В список вошли "Список Шиндлера" Стивена Спилберга, "Иваново детство" Андрея Тарковского, "Баллада о солдате" Григория Чухрая, "Общество мертвых поэтов" Питера Уира, "Унесенные призраками Хаяо Миядзаки и другие.
Всего специальный список произведений, которые рекомендуются к ознакомлению, состоит из семи направлений: изобразительное искусство, литература, архитектура, музыка, театр, кинематограф и народная культура.
Так, по музыкальному направлению школьникам в числе прочего будет рекомендовано ознакомиться не только с классическими произведениями Бетховена и Глинки, но и песнями Цоя, групп Queen и The Beatles.