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В культурный норматив школьника внесли фильмы Тарковского и Спилберга 

Рамблер 5 часов назад
В культурный норматив школьника внесли Спилберга
Фото: Кадр из фильма "Список Шиндлера"
Министерство культуры России включило в культурный норматив российского школьника фильмы, с которым детям предлагают ознакомиться в рамках обучения. В список вошли "Список Шиндлера" Стивена Спилберга, "Иваново детство" Андрея Тарковского, "Баллада о солдате" Григория Чухрая, "Общество мертвых поэтов" Питера Уира, "Унесенные призраками Хаяо Миядзаки и другие.
Всего специальный список произведений, которые рекомендуются к ознакомлению, состоит из семи направлений: изобразительное искусство, литература, архитектура, музыка, театр, кинематограф и народная культура.
Так, по музыкальному направлению школьникам в числе прочего будет рекомендовано ознакомиться не только с классическими произведениями Бетховена и Глинки, но и песнями Цоя, групп Queen и The Beatles.
Что стало с Ксанкой из «Неуловимых мстителей»
Фильмы , Баллада о солдате , Общество мертвых поэтов , Иваново детство , Список Шиндлера , Стивен Спилберг , Андрей Тарковский , Хаяо Миядзаки , Григорий Чухрай , Минкультуры
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