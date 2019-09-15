Российские мультфильмы продадут Китаю

В Китае покажут российские мультфильмы

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о том, что передает компании Beijing Joy Culture Media Co право на прокат 83 короткометражных анимационных лент. Как сообщается в пресс-релизе компании, соглашение о намерении было подписано накануне.

Директор киностудии Борис Машковцев отметил, что это первый шаг на пути сотрудничества с китайскими коллегами.