Российские мультфильмы продадут Китаю

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о том, что передает компании Beijing Joy Culture Media Co право на прокат 83 короткометражных анимационных лент. Как сообщается в пресс-релизе компании, соглашение о намерении было подписано накануне.
Директор киностудии Борис Машковцев отметил, что это первый шаг на пути сотрудничества с китайскими коллегами.
"Его нетипичность в том, что мы подписываемся на прокат в сети интернет именно короткометражных фильмов. Мы привыкли воспринимать авторское кино как некоммерческое, фестивальное, и это действительно очень хороший знак, что наши китайские партнеры заинтересовались именно этими фильмами", — слова директора передает пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".
Планируется, что все мультфильмы будут собраны в тематические группы и дублированы на китайском языке. Так, в число лент, которые увидят китайские зрители, попали "Морошка" Полины Минченок, "Два трамвая" Светланы Андриановой, "Виват, мушкетеры!" Антона Дьякова и многие другие.