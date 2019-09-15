Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Стриптизерши
Стриптизерши
Триллер
Купить билет
Щегол
Щегол
Драма
Купить билет
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет
Аладдин
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Одесса
Одесса
Ромком
Купить билет
Битва
Битва
Драма
Купить билет
Дорогой папа
Дорогой папа
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Королевские каникулы
Королевские каникулы
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Игра Ганнибала
Игра Ганнибала
Боевик, Триллер
Купить билет
Пункт назначения: Смайл
Пункт назначения: Смайл
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Angry Birds 2 в кино
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Жара
Жара
Комедия
Купить билет
Король Лев
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Купить билет
Я иду искать
Я иду искать
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Эбигейл
Эбигейл
Приключение, Фэнтези
Купить билет
Зелёная книга
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Форсаж: Хоббс и Шоу
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Купить билет
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Купить билет
Царство
Царство
Боевик, Исторический, Военный
Купить билет
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Мультфильм
Купить билет

В Китае покажут российские мультфильмы 

Рамблер 11 часов назад
Российские мультфильмы продадут Китаю
Фото: Кадр из мультфильма "Морошка"
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о том, что передает компании Beijing Joy Culture Media Co право на прокат 83 короткометражных анимационных лент. Как сообщается в пресс-релизе компании, соглашение о намерении было подписано накануне.
Директор киностудии Борис Машковцев отметил, что это первый шаг на пути сотрудничества с китайскими коллегами.
"Его нетипичность в том, что мы подписываемся на прокат в сети интернет именно короткометражных фильмов. Мы привыкли воспринимать авторское кино как некоммерческое, фестивальное, и это действительно очень хороший знак, что наши китайские партнеры заинтересовались именно этими фильмами", — слова директора передает пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".
Планируется, что все мультфильмы будут собраны в тематические группы и дублированы на китайском языке. Так, в число лент, которые увидят китайские зрители, попали "Морошка" Полины Минченок, "Два трамвая" Светланы Андриановой, "Виват, мушкетеры!" Антона Дьякова и многие другие.
Что стало с Ксанкой из «Неуловимых мстителей»
Комментарии14
Фильмы , Полина Минченок , Борис Машковцев , Антон Дьяков , Светлана Андрианова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые известные пьяницы в советском кино
Самые известные пьяницы в советском кино8
С кого списаны герои «Бандитского Петербурга»
С кого списаны герои «Бандитского Петербурга»
Что стало с Настей Ягайловой из «Дома-2»
Что стало с Настей Ягайловой из «Дома-2»1
Почему Тарантино показывает женские ступни в фильмах
Почему Тарантино показывает женские ступни в фильмах4
Знаменитый киноляп из сериала «Дальнобойщики»
Знаменитый киноляп из сериала «Дальнобойщики»7
Видео
Нео, мой Нео
00:53
Нео, мой Нео
Фильмы
Болезнь Заворотнюк связали с «проклятием» сериала
01:15
Болезнь Заворотнюк связали с «проклятием» сериала
Сериалы
В кино наступила «ЖАРА»
03:09
В кино наступила «ЖАРА»
Фильмы
Какая реклама стала самой дорогой в мире
03:01
Какая реклама стала самой дорогой в мире
ТВ
Нейросеть поместила в «Матрицу» Уилла Смита
02:36
Нейросеть поместила в «Матрицу» Уилла Смита
Актеры
Ипподром лишил Раднэра Муратова денег и семьи
04:23
Ипподром лишил Раднэра Муратова денег и семьи
Актеры
Вторые половинки звезд шоу «Однажды в России»
05:07
Вторые половинки звезд шоу «Однажды в России»
Актеры ТВ
Советские звезды, сломанные жизнью
03:13
Советские звезды, сломанные жизнью
Актеры
Где снимали популярные советские фильмы
09:44
Где снимали популярные советские фильмы
Фильмы
Кому досталось «комиссарское тело» Володиной
03:11
Кому досталось «комиссарское тело» Володиной
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение