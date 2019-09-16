Видео рассказывает о фильмах-катастрофах, которые могут всерьёз напугать не только впечатлительных людей. Картины такого жанра любят и режиссёры, и обычные зрители, их просмотр заставляет понять, насколько ценна спокойная жизнь. Показанный в фильмах апокалипсис может быть как техногенного, так и природного происхождения, и именно о фильмах о катастрофах, порождённых природой, и повествует ролик.
Стриптизерши
Триллер
Щегол
Драма
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Одесса
Ромком
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Битва
Драма
Дорогой папа
Комедия, Мелодрама
Королевские каникулы
Мультфильм, Комедия, Семейный
Игра Ганнибала
Боевик, Триллер
Пункт назначения: Смайл
Триллер, Ужасы, Драма
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Я иду искать
Детектив, Триллер, Ужасы
Эбигейл
Приключение, Фэнтези
Зелёная книга
Биография, Комедия
Жара
Комедия
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Царство
Боевик, Исторический, Военный
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Мультфильм
Самые пугающие фильмы-катастрофы
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