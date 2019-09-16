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Самые пугающие фильмы-катастрофы 

Рамблер 44 минуты назад
Видео рассказывает о фильмах-катастрофах, которые могут всерьёз напугать не только впечатлительных людей. Картины такого жанра любят и режиссёры, и обычные зрители, их просмотр заставляет понять, насколько ценна спокойная жизнь. Показанный в фильмах апокалипсис может быть как техногенного, так и природного происхождения, и именно о фильмах о катастрофах, порождённых природой, и повествует ролик.
Фильмы , Видео
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