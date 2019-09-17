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За что Мордюкова побила Михалкова 

Рамблер 1 час назад
Видео рассказывает об истории создания фильма «Родня». Его снял в 1981 году Никита Михалков, а одну из главных ролей сыграла Нонна Мордюкова. Правда, у именитых режиссёра и актрисы неоднократно возникали споры по поводу картины. Нонне Мордюковой не нравился грим, придуманный для съёмок, а однажды дело даже дошло до рукоприкладства. Смотрите видео и узнайте, что происходило на съёмочной площадке и почему дочь героини Светланы Крючковой сыграл юный актёр Фёдор Стуков.
Фильмы , Актеры , Видео , Родня , Нонна Мордюкова , Светлана Крючкова , Федор Стуков , Никита Михалков
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