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Самые пересматриваемые сцены фильмов 

Рамблер 1 час назад
Видео напоминает о сценах из фильмов, которые зрители любят и пересматривают снова и снова. Эти эпизоды нравятся публике либо из-за талантливой актёрской игры, либо из-за фантастических компьютерных эффектов, либо из-за ляпов, вошедших в финальный вариант. Смотрите ролик и вспомните самые запоминающиеся эпизоды, которые никогда не надоедают аудитории.
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