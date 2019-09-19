Самые пересматриваемые сцены фильмов

Видео напоминает о сценах из фильмов, которые зрители любят и пересматривают снова и снова. Эти эпизоды нравятся публике либо из-за талантливой актёрской игры, либо из-за фантастических компьютерных эффектов, либо из-за ляпов, вошедших в финальный вариант. Смотрите ролик и вспомните самые запоминающиеся эпизоды, которые никогда не надоедают аудитории.