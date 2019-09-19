Что еще посмотреть фанатам «Секса в большом городе»

Повторяете реплики за героями и наизусть знаете, что было в каждом эпизоде? Пора сменить пластинку –мы выбрали для вас 5 классных альтернатив.

«Любовь и прочие неприятности», 2006

КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ"

Хорошая новость — здесь снова есть Кэрри. В главных ролях — очаровательная Сара-Джессика Паркер и красавчик Мэтью Макконахи. Но здесь Сара не ищет мужчину мечты между написанием колонок и покупкой туфель, а играет находчивую даму, которая зарабатывает тем, что очаровывает мужчин. Но это не то, о чем вы подумали: она помогает им изменить и построить свою жизнь (например, наконец съехать от родителей). Но с появление Мэтью все меняется — теперь нужно выбирать между работой и шансом построить отношения. Спойлера не будет — смотрите, не отрываясь.

«Девичник в Вегасе», 2011

КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ"

Легкий и смешной, но затрагивает очень важные темы: женская дружба, карьера, отношения с мужчинами и даже феминизм. Главной героине больше 30, она недавно рассталась с парнем, за которого собиралась выйти замуж. Но плакать в подушку некогда — нужно собираться на девичник к лучшей подруге. Стоит посмотреть, как минимум, из-за двух Оскаров (а ведь их дают не каждому фильму).

«Коварные горничные», 2013-2016

КАДР ИЗ ФИЛЬМА "КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ"

Любимых, но тоже слегка поднадоевших «Отчаянных домохозяек» не предлагаем. Но есть еще один сериал от создателей. 4 латиноамериканки работают горничными в богатых домах Беверли-Хиллз. Времени даром не теряют: и дома убирают, и убийство пятой расследуют, и влюбляются, — и вы скучать за просмотром не будете.

«Простые сложности», 2009

КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ"

В фильм невозможно не влюбиться — комбо из Мэрил Стрип Алека Болдуина не позволит оторваться от экрана (лучше смотреть в выходной, чтобы ничего не отвлекало).

Главная героиня пережила тяжелый развод, а дальше — все как в жизни. Случайная встреча в баре, несколько коктейлей, с утра проснулась в постели бывшего мужа. Но у нее уже есть другой мужчина — за ней ухаживает талантливый и очень обаятельный архитектор. Теперь нужно выбрать — окунуться в новые отношения или вернуться к тому, с кем много лет была счастлива. Будете переживать и сомневаться вместе с героиней до последней минуты!

«Красотка на всю голову», 2018

КАДР ИЗ ФИЛЬМА "КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ"

Фильм о том, как и зачем нужно полюбить себя (актуальная и важная тема сегодня). Если с этим есть проблемы, есть шанс, что после фильма получится. Главная героиня долго убивалась в зале и вечно пыталась сесть на диету, а потом в один день поняла, что она прекрасна (ударилась головой в прямом смысле слова, ну, с кем не бывает). Жизнь меняется сразу и быстро: появляется новая работа, девушка находит общий язык с новым начальником, знакомится с классным парнем. И в финале понимает, что жизнь наладилась не из-за внешности: все получилось благодаря трудолюбию и вере в себя. Попробуйте, вы тоже сможете так (но зал все равно не забрасывайте!).