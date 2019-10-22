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Чем на самом деле закончились популярные фильмы 

Рамблер 4 часа назад
Видео разъясняет концовки фильмов, которые многие зрители так и не поняли. Если одни режиссёры предпочитают рассказывать историю до конца в деталях, чтобы у публики не возникло вопросов, чем же она завершилась, то другие авторы обожают запутывать аудиторию и создавать ощущение недосказанности. Из-за этого финалы некоторых картин остаются загадкой. Смотрите видео и узнайте, чем же на самом деле закончились популярные ленты.
Ранее "Рамблер" рассказывал об актерах, которые спасли людей в реальной жизни.
Фильмы , Видео
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