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Кем был в реальной жизни клоун из фильма «Оно» 

Рамблер 13 часов назад
Кем был в реальной жизни клоун из фильма «Оно»
Фото: Кадр из фильма "Оно"
Роман про клоуна-убийцу "Оно" стал одним из самых главных произведений "короля ужасов" Стивена Кинга. Впоследствии по книге было снято несколько экранизаций, которые всегда имели большой успех. Однако даже самые преданные поклонники Кинга зачастую не знают, что у главного антагониста романа по имени Пеннивайз существует прообраз в реальной жизни, который и вдохновил писателя на роман.
Джон Гейси по праву считается одним из самых кровожадных маньяков США за всю историю 20 века. На его счету 33 убийства. В марте 1980-го Гейси приговорили к смертной казни за 12 преступлений. Прежде, чем отправиться на казнь маньяк провел 14 лет в камере смертников.
Открытые источники
Гейси прославился как клоун-убийца неслучайно. Преступник предоставлял благотворительные услуги на различных мероприятиях по сбору средств, на детских праздниках и парадах. Везде он выступал в образе клоуна Пого — выдуманного им персонажа. За маской добродушия Гейси скрывал свою жестокость и садистские наклонности. Первой жертвой убийцы стал его 16-летний любовник. Затем маньяк в течение шести лет жестоко расправлялся с парнями-проститутками, коллегами по работе и попутчиками.
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Комментарии5
Фильмы , Оно , Стивен Кинг
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