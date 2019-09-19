Кем был в реальной жизни клоун из фильма «Оно»

Роман про клоуна-убийцу "Оно" стал одним из самых главных произведений "короля ужасов" Стивена Кинга . Впоследствии по книге было снято несколько экранизаций, которые всегда имели большой успех. Однако даже самые преданные поклонники Кинга зачастую не знают, что у главного антагониста романа по имени Пеннивайз существует прообраз в реальной жизни, который и вдохновил писателя на роман.

Джон Гейси по праву считается одним из самых кровожадных маньяков США за всю историю 20 века. На его счету 33 убийства. В марте 1980-го Гейси приговорили к смертной казни за 12 преступлений. Прежде, чем отправиться на казнь маньяк провел 14 лет в камере смертников.

Открытые источники

Гейси прославился как клоун-убийца неслучайно. Преступник предоставлял благотворительные услуги на различных мероприятиях по сбору средств, на детских праздниках и парадах. Везде он выступал в образе клоуна Пого — выдуманного им персонажа. За маской добродушия Гейси скрывал свою жестокость и садистские наклонности. Первой жертвой убийцы стал его 16-летний любовник. Затем маньяк в течение шести лет жестоко расправлялся с парнями-проститутками, коллегами по работе и попутчиками.