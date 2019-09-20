Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом ошеломил зрителей

Первые зрители новой киноленты с Уиллом Смитом в главной роли назвали ее "чудом техники".
Фэнтези-боевик "Гемини" китайского режиссера Энга Ли выйдет на экраны 10 октября. В минувший четверг в Нью-Йорке состоялся предпоказ картины.
Зрители, увидевшие картину первыми в мире, признались, что их поразили техническое исполнение и визуализация. Несмотря на довольно типичный сценарий о недалеком будущем во время просмотра создается эффект почти полного присутствия.
Один из пользователей Twitter подчеркнул, что смотреть "Гемини" следует непременно в 3D. В этом случае можно получить максимум эмоций от просмотра. Другой юзер признался, что во время экшен-сцен у него буквально захватывало дух от высокой частоты кадров.
Несмотря на то, что сценарий к картине появился давно, долгое время его никто не решался снимать. Разные режиссеры пытались сделать это, но, столкнувшись с крайне сложной технической стороной съемок, покидали проект. В конце концов режиссером "Гемини" стал Энг Ли, на счету которого такие масштабные картины, как "Халк" и "Жизнь Пи".