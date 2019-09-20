Фэнтези-боевик «Гемини» с Уиллом Смитом ошеломил зрителей

Первые зрители новой киноленты с Уиллом Смитом в главной роли назвали ее "чудом техники".

Фэнтези-боевик "Гемини" китайского режиссера Энга Ли выйдет на экраны 10 октября. В минувший четверг в Нью-Йорке состоялся предпоказ картины.

Зрители, увидевшие картину первыми в мире, признались, что их поразили техническое исполнение и визуализация. Несмотря на довольно типичный сценарий о недалеком будущем во время просмотра создается эффект почти полного присутствия.

Один из пользователей Twitter подчеркнул, что смотреть "Гемини" следует непременно в 3D. В этом случае можно получить максимум эмоций от просмотра. Другой юзер признался, что во время экшен-сцен у него буквально захватывало дух от высокой частоты кадров.